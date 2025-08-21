رانش محور دیزین؛ وزارت راه سه طرح بازنگری ارائه کرد

مهرداد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازدید خود به همراه استاندار تهران از محورهای حوزه شمیرانات و محورهای محاسباتی خبر داد و گفت: استاندار تهران دستوراتی را در راستای ارتقا سطح ایمنی راه‌های اصلی، فرعی و روستایی این حوزه صادر کردند.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، مقرر شد کارگروهی متشکل از شهرداری، راهداری و شرکت ساخت، با محوریت معاونت عمرانی استانداری تشکیل شود تا مسائل مشترک و مغفول‌مانده در حوزه ایمنی جاده‌ها بررسی و برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

مهرداد جهانی در ادامه درباره محور دیزین گفت: این محور، به دلیل عملیات عمرانی گذشته و رانش‌هایی که در آن رخ داده، نیازمند بازنگری و تعریض است، وزارت راه و شهرسازی پس از انجام مطالعات گسترده، سه طرح را ارائه و اجرای آنها را به شرکت زیرساخت واگذار کرده است.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر استاندار تهران و دستورات اکیدی که در این زمینه صادر شده، ایمن‌سازی محور شمشک به سمت پیست دیزین که در حوزه سرزمینی استان تهران واقع شده، با جدیت دنبال خواهد شد.

مدیرکل راهداری استان تهران همچنین درباره فعالیت‌های راهداری در شمیرانات گفت: راهداری به‌صورت مستمر و روزمره نسبت به نگهداری راه‌های موجود اقدام می‌کند، از جمله اقدامات انجام شده می‌توان به روکش آسفالت، خط‌کشی، نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، اجرای فنس‌های حفاظتی در نقاط مستعد ریزش، ساخت گالری‌ها و دیوارهای حائل در محل‌های آب‌شستگی اشاره کرد.

وی افزود: این اقدامات در راستای ارتقا سطح ایمنی و تسهیل تردد در محورهای حوزه شمیرانات در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مربوطه امنیت جاده‌ها را به بالاترین سطح ممکن برسانیم.