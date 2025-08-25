به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی، بعد از ظهر دوشنبه، در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران، با تأکید بر لزوم ارتقای زیرساخت‌های روستایی در این شهرستان، توسعه گردشگری و تکمیل طرح‌های هادی روستاها را از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌ِرو عنوان کرد.

توکلی با اشاره به محرومیت برخی روستاهای شمیرانات از راه‌های آسفالته، اظهار داشت: این موضوع باید در اولویت اداره کل راهداری استان قرار گیرد و تسریع در اجرای آن ضروری است.

وی با بیان اینکه شمیرانات در نگاه عمومی به عنوان شهرستانی برخوردار شناخته می‌شود، افزود: در برخی حوزه‌ها از جمله زیرساخت‌های روستایی و خدمات عمومی با کمبودهایی مواجه هستیم که نیازمند توجه عدالت‌محور دولت چهاردهم و پیگیری جدی نمایندگان مجلس از جمله آقای سراج است.

فرماندار شمیرانات توسعه گردشگری را یکی از محورهای مهم پیشرفت شهرستان دانست و گفت: ظرفیت‌های طبیعی و تفرجگاهی شمیرانات سرمایه‌ای ارزشمند برای همه اقشار جامعه است، اما ساخت‌وسازهای غیرمجاز تهدیدی جدی در این مسیر محسوب می‌شوند.

توکلی همچنین با انتقاد از تأخیر طولانی در اجرای طرح‌های هادی برخی روستاها اظهار داشت: برخی مناطق بیش از دو دهه است که در انتظار اجرای این طرح‌ها هستند و این موضوع باید با جدیت در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی در پایان با قدردانی از همراهی استاندار تهران، معاونین، نمایندگان مجلس و اعضای شورای فرهنگی عمومی از جمله حجت‌الاسلام پرور، بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها برای رفع مشکلات شمیرانات تأکید کرد.