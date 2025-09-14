به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی راه‌ها، اعلام کرد: با توجه به اجرای پروژه‌های متعدد بهسازی و روکش آسفالت در محورهای استان و به منظور ارتقای ضریب ایمنی و کاهش تصادفات، بیش از ۱۵۴۰ کیلومتر خط‌کشی راه‌ها انجام شده است.

وی افزود: خط‌کشی جاده‌ها نقش مهمی در تعیین مسیر و افزایش دید رانندگان دارد و به همین دلیل این اداره کل، علاوه بر خط‌کشی، نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، اصلاح شیب شیروانی و دیگر اقدامات راهداری را به طور مستمر در دستور کار دارد تا کاربران جاده‌ای با امنیت کامل تردد کنند.

جهانی همچنین خاطرنشان کرد: در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، طراحی مسیر، جانمایی، ساخت و نصب ۲۷ هزار و ۲۵۰ عدد تابلوهای اخباری، اطلاعاتی و انتظامی انجام شده و تعمیر ۱۳۰۰ مترمربع تابلوهای آسیب دیده نیز در همین مدت به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ۳۲ کیلومتر نیوجرسی مفصلی جدید تهیه و نصب شده و ایمن‌سازی ۱۹۰ دماغه در محل اتصال محورها نیز انجام گرفته است.

مدیرکل راهداری استان تهران با تأکید بر اهمیت ایمنی راه‌ها، تصریح کرد: این اداره کل با پایش مستمر و بررسی گزارشات، اقدامات وسیعی را با محوریت ارتقای ایمنی در محورهای حوزه استحفاظی به اجرا گذاشته است.

وی در پایان افزود: خط‌کشی جاده‌ها از مهم‌ترین ابزارهای افزایش آگاهی بصری رانندگان و ارتقای ایمنی تردد در راه‌ها به شمار می‌رود.