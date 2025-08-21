به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستانافروز امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح جمعآوری معتادان متجاهر و پاکسازی نقاط آلوده از وجود افراد پرخطر، طرح دستگیری و جمعآوری معتادان در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ و پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: در اجرای این طرح ۳۸ معتاد متجاهر در سطح شهرستان جمعآوری و ضمن هماهنگی قضائی جهت سیر مراحل قانونی به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد معرفی شدند.
فرمانده انتظامی سلسله با اشاره به اینکه اجرای اینگونه طرحها بهصورت مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: پلیس اجازه بینظمی و اخلال در آسایش شهروندان را به هیچ فردی نخواهد داد.
