به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستان‌افروز امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر و پاک‌سازی نقاط آلوده از وجود افراد پرخطر، طرح دستگیری و جمع‌آوری معتادان در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ و پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این طرح ۳۸ معتاد متجاهر در سطح شهرستان جمع‌آوری و ضمن هماهنگی قضائی جهت سیر مراحل قانونی به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد معرفی شدند.

فرمانده انتظامی سلسله با اشاره به اینکه اجرای این‌گونه طرح‌ها به‌صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: پلیس اجازه بی‌نظمی و اخلال در آسایش شهروندان را به هیچ فردی نخواهد داد.

