محموله ۲۲ هزارلیتری نفت خام در لرستان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی از انتقال محموله نفت خام قاچاق با یک دستگاه تریلر تانکردار از استان‌های جنوبی به سمت مرکز مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با اقدامات انتظامی و طی عملیاتی، تریلر تانکردار حامل ۲۲ هزار لیتر نفت خام فاقد مجوز خارج از شبکه توزیع را در یکی از محورهای مواصلاتی استان توقیف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه دراین‌رابطه دو نفر دستگیر شده است، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش این محموله ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هاشمی فر، گفت: برخورد قاطع با قاچاقچیان و مخلان نظام اقتصادی به‌صورت مستمر و بی‌امان در دستور کار پلیس است.