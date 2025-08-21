به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نماینده کشورمان در تفنگ ۱۰ متر نوجوانان در خط آتش ایستاد. در پایان دور مقدماتی محمد مهدی طهماسبی با ثبت امتیاز ۶۲۸.۵ امتیاز به عنوان تیرانداز نخست فینال شد. هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

تا پایان روز سوم مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، دو نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.