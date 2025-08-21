  1. ورزش
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛

ملی‌پوش تیراندازی ایران فینالیست شد

محمد مهدی طهماسبی در مسابقات قهرمانی آسیا در تفنگ ۱۰ متر نوجوانان به عنوان تیرانداز نخست فینال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نماینده کشورمان در تفنگ ۱۰ متر نوجوانان در خط آتش ایستاد. در پایان دور مقدماتی محمد مهدی طهماسبی با ثبت امتیاز ۶۲۸.۵ امتیاز به عنوان تیرانداز نخست فینال شد. هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

تا پایان روز سوم مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، دو نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.

سیده فرزانه شریفی

