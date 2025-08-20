تیم میکس تپانچه ایران به مدال برنز آسیا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا و در پایان دور مقدماتی تپانچه میکس ۱۰ متر تیم ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحیدگل‌خندان با ۵۷۸ امتیاز به دیدار رده‌بندی راه یافت.

تیم کشورمان برای کسب جایگاه سوم با ویتنام دیدار کرد و در نهایت با برتری ۱۶ بر ۸ برابر این تیم صاحب گردن‌آویز برنز شد. کره‌جنوبی و چین نیز فینال این رقابت‌ها را برگزار می‌کنند. تیم دوم میکس ایران با ترکیب سامیه یاسی و جواد فروغی با ۵۷۵ امتیاز در رده یازدهم ایستاد.

هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی به عنوان سرمربی و مصطفی منتظر علیه به عنوان مربی بر عهده دارند.