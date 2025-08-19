دختر تیرانداز ایران صاحب مدال برنز آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در شیمکنت قزاقستان، در پایان دور مقدماتی تپانچه ۱۰ متر دختران نوجوان پریماه امیری و دنیا ارشدنیا به عنوان نفر دوم و هشتم راهی فینال شدند. تارا عباس‌زاده، دیگر نماینده کشورمان در رده شانزدهم ایستاد.

در فینال این رقابت‌ها پریماه امیری پس از دو نماینده از هند، در جایگاه سوم ایستاد و به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت. دنیا ارشدنیا نیز در جایگاه ششم قرار گرفت.

هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را علی کلاتی بر عهده دارد.

در این رقابت‌ها تا کنون امیر جوهری‌خو و محمدرضا احمدی در تپانچه ۱۰ متر بزرگسالان و نوجوانان صالح مدال برنز شدند، تیم تپانچه مردان بزرگسالان (امیر جوهری‌خو، وحیدگل‌خندان و جواد فروغی) به مدال برنز رسید و تیم تپانچه نوجوانان (محمدرضا احمدی، امیرحسین گوهری و محمد مهدی چوبین) نیز به مدال طلا دست یافت. همچنین تیم تپانچه ۱۰ متر دختران نوجوان ایران (پریماه امیری، دنیا ارشدنیا و تارا عباس زاده) نقره گرفت.