مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛

نهمین مدال ایران به رنگ نقره / طهماسبی بر سکوی دوم ایستاد

در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا محمد مهدی طهماسبی در تفنگ ۱۰ متر نوجوانان به مدال نقره رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نماینده کشورمان در تفنگ ۱۰ متر نوجوانان در خط آتش ایستاد. در پایان دور مقدماتی محمد مهدی طهماسبی با ثبت امتیاز ۶۲۸.۵ به عنوان تیرانداز نخست راهی فینال شد. در فینال این مسابقات طهماسبی پس از تیراندازی از هند بر سکوی دوم ایستاد و تیرانداز دیگری از هند نیز سوم شد.


هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد. با کسب مدال نقره طهماسبی، تعداد مدال‌های کشورمان در پایان روز چهارم به عدد ۹ رسید.

پیش از این کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، دو نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.

