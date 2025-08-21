مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛ نکونام هشتم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر در خط آتش ایستادند. در پایان دور مقدماتی امیر محمد نکونام با ۶۳۰.۴ امتیاز به عنوان نفر پنجم راهی فینال شد.

نکونام در فینال این مسابقات در جایگاه هشتم ایستاد. تیراندازانی از قزاقستان، چین و کره جنوبی در رده اول تا سوم ایستادند. هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

تا پایان روز سوم مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، دو نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.

