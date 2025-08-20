به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی در حاشیه شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در جلسهای رسمی با شیخ سلمان الصباح رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا دیدار کرد. امید نجاری سرپرست کاروان تیراندازی کشورمان و رئیس سازمان تیمهای ملی نیز رئیس فدراسیون را همراهی کرد.
قربانی در ابتدا از شیخ سلمان بابت پیشرفت تیراندازی در آسیا و روند رو به رشد این رشته عرصه جهانی و المپیک و ارتقای جایگاه این رشته در آسیا و همچنین برگزاری رقابتهای تیراندازی در این قاره با سطح بالا و میزبانی خوب قزاقستان قدردانی کرد.
رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان در ادامه گفت: برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در رشته تیراندازی در رده سنی جوانان و نوجوانان اتفاق بسیار خوبی است و از این جهت مراتب قدردانی خودم را اعلام میکنم.
وی در ادامه توضیحاتی در خصوص شروع استعدادیابی در ایران ارائه داد و گفت: استعدادیابی از حدود ۱۲۰۰۰ نفر در همه رشتهها در سراسر ایران انجام شد. هدف نهایی فدراسیون تیراندازی ایران توسعه این رشته در ۳۱ استان و سه منطقه آزاد در ایران است.
قربانی با اشاره به نقش تجهیزات در این رشته گفت: با توجه به فرسوده بودن تجهیزات تیراندازی در ایران نیاز به خرید و بهروزرسانی جهت برگزاری مسابقات بین المللی وجود دارد و در این زمینه به حمایتهای کنفدراسیون آسیا نیاز داریم.
وی همچنین عنوان کرد: ایران در برگزاری دورههای داوری و مربیگری بینالمللی با فدراسیون جهانی و آسیایی در تعامل است و اخیراً نیز میزبان دوره داوری B بینالمللی با حضور مدرس فدراسیون جهانی بوده است.
شیخ سلمان نیز ضمن خیر مقدم به رئیس فدراسیون کشورمان، از وی به جهت اعزام تیم نوجوانان و جوانان به این مسابقات و همچنین کسب مدال یک نشان طلا ونقره و دو برنز در این بخش تشکر ویژه کرد.
شیخ سلمان الصباح رئیس کویتی کنفدراسیون تیراندازی آسیا تاکید کرد: کشور کویت و ایران یک دوستی و فامیلی نزدیک با یکدیگر دارند و با توجه به علاقهای که شخصاً به ایران دارم تا آنجا که در توانم باشد جهت توسعه بیشتر این رشته در ایران کمک خواهم کرد.
رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا تاکید کرد: با توجه به ظرفیت بالای ایران در بخش برگزاری دورههای مربیگری و داوری سهمیه بیشتری برای ایران در نظر خواهیم گرفت و در زمینه بهروزرسانی تجهیزات مورد نیاز با رئیس فدراسیون جهانی صحبتی داشتهایم و به شما کمک خواهیم کرد.
وی همچنین گفت: فدراسیون ایران جزو فدراسیونهای فعال آسیا است و ما از این موضوع بسیار خوشحالیم زیرا که میدانیم ایران بخاطر شرایط تحریم با چه مشکلات گسترده در زمینه سلاح و مهمات درگیر است.
در ادامه مرتضی قربانی از شیخ سلمان جهت حضور در ایران و بازدید از امکانات و توانمندیهای کشورمان جهت میزبانی مسابقات دعوت به عمل آورد که قرار شد این دعوت به صورت رسمی انجام و تاریخ پیشنهادی از سوی شیخ سلمان اعلام شود.
تسهیل در خرید تجهیزات، در نظر گرفتن سهمیه ویژه برای دوره مربیگری و داوری برای ایران، تعامل هر چه بیشتر با کشورهای همسایه و خرید تجهیزات از آنها با توجه به تحریمهای کشورمان، مهمترین محورهای این نشست بود.
در پایان مرتضی قربانی هدایایی به شیخ سلمان اهدا کرد. شیخ سلمان نیز ضمن قدردانی از مرتضی قربانی و ابراز خرسندی از برگزاری این دیدار، هدیهای به رئیس فدراسیون ایران اهدا کرد.
