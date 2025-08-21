  1. ورزش
مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛

صعود نکونام به فینال تفنگ ۱۰ متر / تیم ایران چهارم شد

تیم ایران با ترکیب امیرمحمد نکونام، پوریا نوروزیان و هادی غرباقی در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در رده چهارم قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در چهارمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر در خط آتش ایستادند. در پایان دور مقدماتی امیر محمد نکونام با ۶۳۰.۴ امتیاز به عنوان نفر پنجم راهی فینال شد. همچنین هادی غرباقی و پوریا نوروزیان به تربیت با ۶۲۶.۷ و ۶۲۶.۲ در رده هفدهم و هجدهم ایستادند.

همچنین تیم ایران با ترکیب امیرمحمد نکونام، پوریا نوروزیان و هادی غرباقی با ۱۸۸۳.۳ امتیاز و تنها با ۲.۴ اختلاف امتیاز نسبت به کره جنوبی در رده چهارم قرار گرفتند. هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

تا پایان روز سوم مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، دو نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.

