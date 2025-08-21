خبرنگار منتقد سازنده و ارتقاء دهنده جایگاه جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه با تأکید بر نقش کلیدی اصحاب رسانه در پیشرفت‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی کشور اظهار کرد: خبرنگاران به‌عنوان منتقدان سازنده و ارتقا دهندگان جایگاه جامعه معرفی کرد.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه بر پیشانی هر خبرنگار واژه سازندگی نقش بسته است، گفت: خبرنگار کسی است که هم نقد می‌کند، هم می‌سازد و هم در مسیر ارتقا جامعه گام برمی‌دارد.

وی با اشاره به مخالفت دشمنان انقلاب اسلامی با رشد ملت ایران از ابتدا، افزود: خبرنگاران با شجاعت و روشنگری، صدای مردم و حافظ حقیقت بوده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان نقش خبرنگاران در انعکاس مشکلات مردم را یادآور شد و گفت: خبرنگار باید صدای کسی باشد که دیده نمی‌شود؛ کسی که در بیمارستان، در روستا و در میان کشاورزان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند.

آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر اینکه خبرنگار پناهگاه مظلومان است، افزود: آن‌ها باید با شجاعت صدای این افراد را به گوش مسئولان برسانند.

وی همچنین از عملکرد رسانه‌ها در بحران‌های اخیر قدردانی کرد و اظهار داشت: در جنگ روایت‌ها، خبرنگاران گیلانی با شجاعت و دقت، روایت‌گر حقیقت بودند که این نقش نه تنها در عرصه رسانه بلکه در تاریخ‌سازی و انتقال تجربه به نسل‌های آینده نیز بسیار مؤثر است.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با اشاره به وضعیت کشاورزی استان گفت: امسال ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار در استان داریم اما در برخی مناطق با کمبود شدید آب مواجه بودیم.

وی افزود: در بازدیدهای میدانی مشاهده کردم که کشاورزان با استفاده از سفره‌های زیرزمینی و روش‌های ابتکاری تلاش کردند تا محصولات خود را حفظ کنند که این تلاش‌ها باید دیده و پیگیری شود.

آیت‌الله فلاحتی خاطرنشان کرد: در جلسات ماهانه با رؤسای دانشگاه‌ها و نهادهای اجرایی، مسائل کشاورزی از جمله زیتون، بادام و برنج به طور جدی مطرح می‌شود و انتقال تجربیات و توسعه تجارت در این حوزه باید تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در پایان با قدردانی از خبرنگاران گفت: رسانه‌ها سفیران آگاهی و نه رسمی بلکه فرستندگان حقیقی از دل مردم‌اند که باید با صداقت، شجاعت و دقت پیام جامعه را منتقل کنند.