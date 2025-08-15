آیت الله فلاحتی: کودتای ۲۸ مرداد خیانتی بزرگ از سوی آمریکا بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رشت ضمن گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را خیانتی آشکار از سوی آمریکا علیه ملت ایران دانست و با اشاره به نقش استکبار در فتنه‌ها و توطئه‌های منطقه‌ای اظهار کرد: ضرورت هوشیاری و پیشرفت پروژه‌های راهبردی کشور مورد تاکید است.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به فرا رسیدن ۲۶ مردادماه، روز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گفت: در استان گیلان حدود ۲۷۰۰ آزاده سرافراز داریم که مانند چراغی فروزان در دل جامعه می‌درخشند و مایه افتخار ملت هستند همچنین بیش از ۲۴ هزار جانباز عزیز داریم که جانفشانی آنان مایه عزت و افتخار است.

امام جمعه رشت افزود: خاطرات بازگشت آزادگان، یادآور مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های عظیمی است که برای حفظ عزت و استقلال کشور انجام شده است.

خیانت بزرگ کودتای ۲۸ مرداد و استمرار سیاست‌های خصمانه آمریکا

وی در ادامه به ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد و این کودتا را خیانتی بزرگ از سوی آمریکا به ملت ایران توصیف کرد: کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد باعث بازگشت محمدرضا پهلوی به کشور شد و تا امروز نیز رژیم آمریکا با همان اشتهای سیری‌ناپذیر برای تسلط بر ایران در تلاش است.

آیت‌الله فلاحتی تصریح کرد: دست‌های آمریکا طی ۲۵ سال پس از انقلاب اسلامی نقشه‌های شوم و ننگینی علیه ملت ایران کشیده‌اند و هنوز هم دست بردار نیستند.

امام جمعه رشت با تأکید بر فداکاری‌های ملت ایران در راه استقلال و آزادی گفت: هیچ کشوری به اندازه ایران در این چهل سال اخیر شهید نداده است در دوران پهلوی این همه شهید نداشتیم دشمنان دنیا را به آتش می‌کشند ولی ملت ایران همچنان مقاوم و پایدار ایستاده است.

نقش راه‌آهن رشت-آستارا در توسعه اقتصادی و چالش‌های منطقه‌ای

وی به اهمیت پروژه راه‌آهن رشت-آستارا اشاره کرد و گفت: دالان زنگزور در مرزهای شمال غربی کشور منطقه استراتژیک مهمی است که جمهوری اسلامی سال‌ها است در آن فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی انجام داده است.

امام جمعه افزود: این راه‌آهن کریدور سبزی است که اروپا و آسیای میانه را به شبه‌قاره هند متصل می‌کند و می‌تواند برای کشور ما منافع اقتصادی و سیاسی زیادی داشته باشد. متأسفانه آمریکایی‌ها در تلاشند با ایجاد مانع، پیشرفت این پروژه را به تأخیر بیندازند.

ضرورت پیشرفت پروژه‌های عمرانی با مشارکت همه جانبه

آیت‌الله فلاحتی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی در اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی مصمم است و باید این پروژه‌ها با مشارکت مردم، مسئولان و بخش‌های مختلف کشور به بهترین شکل ممکن پیش برود.

وی درباره تهدیدات پیرامونی و نفوذ دشمنان هشدار داد: هر جای دنیا که منفعتی برای ایران داشته باشد، آمریکا سعی می‌کند با دخالت‌های خود مانع از آن شود.

امام جمعه رشت در پایان گفت: جنگ‌های آینده میان ملت‌ها، بر سر راه‌ها و منابع آب خواهد بود ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد و ما باید هوشیار باشیم و برای حفظ منافع ملی تلاش کنیم.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه در منطقه زنگزور بیشترین دخالت‌ها و نفوذهای مخرب از سوی آمریکا صورت گرفته است، افزود: این کشورها با تبلیغات گسترده و دامنه‌دار تلاش می‌کنند فضای سیاسی و امنیتی منطقه را علیه منافع جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر قرار دهند.

امام جمعه رشت ادامه داد: در چنین شرایطی، ضروری است سیاستمداران کشور به ویژه وزارت امور خارجه با قدرت و دقت بیشتری فعالیت‌های دیپلماتیک خود را افزایش دهند و آگاهی‌های لازم را به دولت‌های ارمنستان و آذربایجان منتقل کنند تا زمینه همکاری و تفاهم در منطقه فراهم شود.