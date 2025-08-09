به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و شورای معاونین اظهار کرد: گیلان دارای منابع طبیعی غنی است، ازجمله جنگلهای هیرکانی که دارای قدمت تاریخی فراوان بوده اما از سال ۱۳۴۹ نابودی جنگلها آغاز گرفت.
وی با بیان اینکه زندگی در کنار طبیعت و جنگل زندگی بهزیست بوده است، افزود: پس از ماجرای ریزگردها در مناطق جنوب کشور، منجر به این شد که جنگلهای شمال با سکونت بی ضابطه غیر گیلانیان مورد آسیب قرار بگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان گیلان با بیان اینکه استفاده غیر اصولی از مراتع نیز منجر به این شد که طبیعت زیبایی خود را از دست بدهد، افزود: حضور پرحجم غیر گیلانیان به دلیل عدم توسعه پایدار و آمایشی استان منجر به آسیبهای فراوانی به روستاها و مناطق طبیعی شده است.
وی با اشاره به ظرفیتها و امکانات روستاهای گیلان گفت: به دلیل عدم توسعه پایدار زمینهای گیلانی به قیمت ارزان در اختیار غیر گیلانیان قرار گرفته و ساختار روستایی و طبیعت گیلان مورد خدشه قرار گرفته است.
آیت الله فلاحتی افزود: در این سالها بارها به مسئولین بالاخص استانداران توصیه کردیم تا با مردم بومی در ساخت خانههای روستایی سختگیری نشود اما با افرادی که بی موازات زمین خریداری کرده و دنبال تغییرات کاربری است مقابله شود.
نماینده ولی فقیه در استان گیلان با انتقاد از اینکه دستگاهها پروانه ساخت، گاز برق، آب و دیگر امکانات را به راحتی در اختیار غیر گیلانیان قرار داده و به راحتی زمینهای کشاورزی را به خانههای مجلل تبدیل میکنند افزود: اگر غیرگیلانیها بدانند که به همین راحتی امکانات در اختیار او قرار نمیگیرد، اقدام به خرید ارزان زمینهای کشاورزی با هدف تغییرات کاربری نمیکند.
وی با بیان اینکه محیط بانان با دقت و مراقبه فراوان حافظ منابع طبیعی باشند، گفت: باید فکری به حال سکنهای که سالهای زیاد در حال زیست بوده، باشند تا وقتی میخواهند برای خود یا فرزند خود منزل بسازد، مانع تراشی نشود.
آیت الله فلاحتی با تاکید بر اینکه رفع دغدغههای مردم باید در اولویت باشد، افزود: انتصاب افراد پاک دست در مسئولیتهای مختلف بسیار مهم بوده و وجود افراد پاکدست برای امنیت خاطر مردم لازم و ضروری است.
وی با بیان اینکه وجود نیروهای سالم در زیرمجموعههای دولتی برای برخورد پاک و مدارا با مردم بسیار مهم است، گفت: کمبود آب کشاورزی نیاز به مدیریت دارد تا با اراده و دلسوزی مسئولین رفع مشکلات مردم در دستور کار قرار بگیرد.
نظر شما