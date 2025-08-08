به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت روز شهادت محمود صارمی که این روز به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است با اشاره به نقش بیبدیل رسانهها، اظهار کرد: خبرنگاران جمهوری اسلامی ایران صادقترین بازوان رسانهای انقلاب هستند.
وی با اشاره به شهادت بیش از ۲۰۰ خبرنگار توسط رژیم صهیونیستی افزود: خبرنگاران ما پیامها را در این جنگ اخیر به موقع و دقیق به مردم رساندند.
آیتالله فلاحتی با تاکید بر گرامیداشت شهدای مدافع حرم افزود: شنبه ۱۸ مرداد، بزرگداشت شهدای مدافع حرم است که به آنها افتخار میکنیم. شما در دفاع از حریم اهل بیت جان خود را فدا کردید.
امامجمعه رشت با بیان اینکه نیروهای مردمی، بسیج و نیروهای مسلح به صحنه آمدند، گفت: تلاشهای شما نشان داد که دشمنان در ایجاد خدشه به انقلاب ناکام ماندهاند. ما مأمور به وظیفه بودیم و ندای رهبر معظم انقلاب را لبیک گفتیم، اما مأمور به نتیجه نبودیم.
