طرح فاضلاب شهر رضویه مشهد با حضور وزیر نیرو بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جوانبخت، معاون وزیر نیرو در امور آب ظهر پنجشنبه اظهار کرد: در شرایط سختی قرار داریم و باید تولید پساب برای مصارف غیر شرب و بهداشتی گسترش یابد.

معاون وزیر نیرو بیان کرد: پیگیر حقابه ایران از کشور همسایه به سد دوستی هستیم، طرح انتقال آب از هزار مسجد به مشهد نیز طرح گرانی است اما در دست اقدام است.

در ادامه حسین اسماعیلیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد نیز گفت: جمع آوری فاضلاب شهر رضویه از مهمترین مشکلات این منطقه بود و ردیف اعتباری برای اجرای طرح وجود نداشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته این طرح آغاز شد و در کمتر از ۲ سال به بهره برداری رسید.

وی اضافه کرد: ۸۷ درصد شبکه جمع آوری فاضلاب در مشهد اجرا شده است و در بخش تصفیه خانه فاضلاب دچار کمبود هستیم.

اسماعیلیان گفت: هم اکنون پنج تصفیه خانه فاضلاب در مشهد با ظرفیت اسمی ۲۶۳ هزار مترمکعب در شبانه روز دایر است و روزانه ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار مترمکعب فاضلاب در این شهر جمع آوری می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: سه تصفیه خانه بزرگ به ظرفیت ۲۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز هم اینک در حال اجراست.