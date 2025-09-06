قطعی آب در برخی مناطق مشهد جدی نیست؛ توضیحات مدیر آبفا و نظر شهروندان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زهرا غفوریان: در روزهای اخیر، برخی گزارش‌های مردمی از قطعی آب در محلات طبرسی و پنج‌تن مشهد، فضای مجازی و محافل محلی را پر کرد و نگرانی‌هایی درباره بحران آب به وجود آورد. اهمیت آب شرب در زندگی روزمره و نقش حیاتی آن در بهداشت و سلامت خانواده‌ها، موجب شد این موضوع به‌سرعت مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد. چنین اخباری، حتی اگر مربوط به موارد مقطعی باشد، می‌تواند سبب ایجاد تصور بحران در افکار عمومی شود و مسئولان را به پاسخگویی وادارد.

خبرگزاری مهر با هدف بررسی دقیق این موضوع، گفتگویی با مدیر آب و فاضلاب مشهد انجام داد و همزمان به سراغ اهالی محله‌ها رفت تا روایت مستقیم مردم نیز شنیده شود.

حاصل این بررسی نشان داد، نه تنها بحران یا قطعی گسترده‌ای در کار نبوده، بلکه همه موارد گزارش‌شده، به دلیل تعمیرات و اصلاح شبکه آب‌رسانی بوده است.

هیچ بحران آبی خاصی در مناطق طبرسی و پنج‌تن وجود ندارد

حسین اسماعیلیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قطعی آب فقط به صورت مقطعی و برای تعمیرات انجام می‌شود و هیچ بحران آبی خاصی در مناطق طبرسی و پنج تن وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهددر پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار مهر درباره قطعی مکرر آب در مناطق طبرسی و پنج‌تن، گفت: قطعی آب گزارش نشده است و مشکلی وجود ندارد.

وی بیان کرد: برخی قطعی‌ها به صورت مقطعی و به دلیل تعمیرات و اصلاح شبکه رخ می‌دهد که طبیعی و متداول است.

اسماعیلیان ابراز کرد: در صورت بروز هرگونه اتفاق خاص یا مورد مهم، حتماً از طریق واحدهای مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده قطعی‌های مکرر یا نشتی‌های شدید، با ارائه شماره اشتراک یا اطلاعات دقیق‌تر، موضوع را به شرکت آبفا اعلام کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در صورتی که مسئله‌ای خاص وجود داشته باشد، قطعاً به اطلاع رسانه‌ها و شهروندان خواهد رسید. در حال حاضر مورد خاص و بحرانی در این زمینه گزارش نشده است.

نظر اهالی محله طبرسی

علی موسوی، یکی از ساکنان قدیمی طبرسی، می‌گوید: در ۲۰ سال زندگی اینجا، فقط گاهی تعمیرات باعث قطع چندساعته آب شده، اما هیچ‌وقت قطعی طولانی یا بحرانی ندیدیم.

وی معتقد است اعلام زمان تعمیرات قبل از اجرای آن می‌تواند مشکلات روزمره مردم را کمتر کند و آرامش بیشتری ایجاد نماید.

موسوی اضافه می‌کند: مردم وقتی بدون اطلاع قبلی با قطعی مواجه شوند، بیشتر نگران می‌شوند و شایعات هم زود پخش می‌شود.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی در محله‌های پرجمعیت باید در اولویت شهرداری و آبفا باشد.

به گفته وی، توجه مسئولان به بازخورد مردم، رضایت عمومی را افزایش می‌دهد و اعتمادسازی می‌کند.

نظر اهالی محله پنج‌تن

فاطمه احمدی، ساکن پنج‌تن، می‌گوید: در این محله چند بار قطعی کوتاه داشتیم که معمولاً بابت تعمیرات بوده و سریع رفع شده است.

احمدی افزود: بخش زیادی از نگرانی‌ها ناشی از اطلاع‌رسانی‌های ناقص بین مردم است. رسانه‌ها واقعاً می‌توانند این را جبران کنند.

به گفته او، وقتی اهالی مطمئن باشند قطعی‌ها برنامه‌ریزی‌شده و بحران نیست، همکاری‌شان با مأموران آبفا بیشتر می‌شود.

وی خواستار اجرای طرح‌های صرفه‌جویی آب در محله‌ها شد تا نیاز به تعمیرات و فشار به شبکه کمتر شود.

بررسی انجام‌شده نشان داد که شایعات مطرح‌شده درباره وجود بحران آب در طبرسی و پنج‌تن، صحت ندارد.

قطعی‌های پیش‌آمده فقط به دلیل تعمیرات بوده و به گفته مسئولان، هیچ بحران یا مشکل بلندمدتی در کار نیست. گفتگوی میدانی با اهالی نیز این نتیجه را تأیید کرد و نشان داد سطح رضایت عمومی همچنان بالاست.

شفافیت و اطلاع‌رسانی به موقع، کلید پیشگیری از شکل‌گیری سوءبرداشت‌ها و شایعات در چنین مواردی است. تجربه اخیر ثابت کرد که ارتباط مستقیم مردم، مسئولان و رسانه‌ها، بهترین راه برای حل سریع مسائل شهری و حفظ آرامش اجتماعی است.