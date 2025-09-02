کمبود آب در کشور به ۱۳۰ میلیارد مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هادی کیادلیری ظهر سه شنبه در نشست آموزشی توجیهی طرح ملی «محیط‌یار» ذیل برنامه جامع سفیران سلامت دانش‌آموزی اظهار کرد: امروزه بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بیلان منفی در آب داریم که سالیانه پنج میلیون مترمکعب بر آن افزوده می‌شود و واقعاً با همین وضعیت نمی‌توان پیش‌بینی کرد که سه تا پنج سال آینده در چه موقعیتی قرار خواهیم داشت.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت از محیط‌زیست بیان کرد: بحران در شاخص‌های زیست‌محیطی، بیماری فراگیری است که امروزه ما را در همه بخش‌ها گرفتار کرده است. به‌طور مثال در بخش آب، امروزه بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بیلان منفی در آب داریم که سالیانه افزون بر پنج میلیون مترمکعب بر آن افزوده می‌شود و واقعاً با همین وضعیت نمی‌توان پیش‌بینی کرد که سه تا پنج سال آینده در چه موقعیتی قرار خواهیم داشت.

وی افزود: در بحث خاک، سالیانه ۲۵ تن فرسایش خاک در هر مترمکعب مساحت کشور صورت می‌گیرد و براساس پژوهش رسمی ما، اگر بخواهیم فقط حاصل‌خیزی زاگرس را بازگردانیم، باید تا ۱۰ سال، سالیانه نیمی از درآمد نفتی کشور را خرج این حوزه کنیم.

کیادلیری گفت: همین الان، سالیانه دو میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس به‌دلایل مختلف همچون بیماری و آتش‌سوزی درحال نابودشدن است. برخی گونه‌های گیاهی همچون شمشاد که در کل دنیا به‌نام ایران شناخته شده است، در سال‌های اخیر رو به نابودی رفته‌اند. در این حوزه، ۴۰ میلیون درخت شمشاد فقط در عرض چهارسال خشک شده‌اند. البته که این بحران‌های زیست‌محیطی انحصار به ایران ندارد اما از آن‌جا که کشور ما ۹۳ درصد خشک و بسیارخشک است، مسئله تغییر اقلیم بیش از هرجای دیگر در ایران به چشم می‌آید.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت از محیط‌زیست بیان کرد: اینجاست که نقش آموزش و پرورش بیش از پیش به چشم می‌آید. هرچه‌قدر اینجا هزینه بشود، بازهم اتلاف سرمایه نیست. همین الان کشورهای توسعه‌یافته همچون هلند و فنلاند خودشان اذعان دارند که تنها دلیل پیشرفتشان در صیانت از محیط‌زیست، آموزش بوده است. شاید انتقال دانش، باور و مهارت به نسل اول بیش از انتظار هزینه‌بر، سخت و سنگین باشد اما این روند، سینه به سینه و نسل به نسل آسان‌تر می‌شود؛ همان‌طور که شاید دودهه قبل، کمتر از ۳۰ درصد رانندگان ما کمربند ایمنی استفاده می‌کردند و امروز به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

نیازمند تغییر سبک زندگی هستیم

مصطفی اسدی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در ابتدای این نشست اظهار کرد: اصل اساسی در الگوی حکمرانی این است؛ توسعه محقق نمی‌شود مگر اینکه آموزش وجود داشته باشد. این یک ضرورت حیاتی است که مسئولیت‌پذیری در قبال موضوعات فراتر از خود، از خانواده گرفته تا جامعه، کشور، استقلال، امنیت و پیشرفت، در نسل‌های آینده‌ساز ایجاد شود و اصل اساسی در زمانه ما نیز محیط‌زیستی است که امروزه همه‌چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: از زمانی که این کشور در این خطه موقعیت جغرافیایی داشته، در مسیر یکی از اصلی‌ترین کریدورهای بادی جهان قرار داشته است. ما سومین دالان بادی جهان را در خراسان رضوی داریم اما جز آسیاب‌های بادی نشتیفان که قدمتشان به بیش از اسلام می‌رسد، در هیچ جای دیگر این کشور، شاهد احداث سازمان‌یافته زیرساخت‌های بادی نیستیم. علاوه بر این، در حوزه آب نیز در دهه‌های اخیر جز مصرف بی‌رویه اتفاق نیفتاده و به همین دلیل، اکنون در این بحران کمبود آب گرفتار هستیم.

به گفته وی، اصل اساسی در حفاظت از محیط‌زیست، آموزش مسئولیت‌پذیری به نوجوانانی است که آینده کشور را رقم خواهند زد. این آموزش باید فراتر از انتقال علم باشد، بتواند سبک زندگی را تغییر دهد و اندیشه را در یک نسل، نهادینه کند.

محیط‌زیست، شرط اساسی در رشد کیفیت زندگی

سعید محمودی، مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست خراسان رضوی هم در این مراسم تصریح کرد: امروزه بحران‌های زیست‌محیطی نه‌فقط در ایران بلکه در کل دنیا، به مسئله محوری تبدیل شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست خراسان رضوی بیان کرد: شما می‌توانید ببینید که شاخص محوری در تمام برنامه‌های اقتصادی، توجه به محیط‌زیست است به‌طوری که کمتر دولتی در دنیا به قدرت می‌رسد یا کمتر کتابی در مدارس وارد مرحله آموزش می‌شود، مگر اینکه حفظ محیط‌زیست را به‌عنوان فاکتور اصلی در رشد کیفیت زیست مردم موردتوجه قرار دهد.

وی تأکید کرد: همین امروز که ناترازی انرژی و بحران آب به دو ابرمسئله اصلی کشور ما تبدیل شده است، این‌ها ریشه در شبکه مسائل زیست‌محیطی دارد. اگر سالیانه هزاران نفر در ایران ما به‌دلیل آلودگی هوا از دست می‌روند، این هم به‌دلیل بی‌توجهی به محیط‌زیستی است که باعث شده کلانشهرهای ما در فهرست شهرهای آلوده منطقه، در رتبه‌های بالا باشند درحالی که پکن و دهلی‌نو با جمعیت چندبرابری نسبت به تهران و مشهد و تبریز، وضعیت بهتری نسبت به ما دارند.

به گفته محمودی تغییر اقلیم پدیده‌ای نیست که فقط ایران را گرفتار کرده باشد بلکه در سرتاسر دنیا، مشکلات مشابهی برای شهرها و کشورها ایجاد شده اما در نمونه‌های متعدد از کشورهای آسیایی تا اروپایی و آمریکایی، جریان حاکم توانسته خود را با شرایط جدید وفق دهد و از بروز ناترازی‌ها و خشکسالی‌ها عبور کند. شرط مهم تحقق این هدف، آموزش است تا دانش‌آموزان به‌عنوان نسل آینده‌ساز کشور، خود را نسبت به محیط‌زیست مسئول بداند.