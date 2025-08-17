مصرف ۷۰ میلیون مترمکعب آب در خراسان رضوی؛ ۱.۳ میلیون برای فضای سبز

حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصرف ۷۰ میلیون و ۲۵ هزار و۵۲۷ متر مکعب آب شرب در ۴ ماه نخست امسال در استان اظهار کرد: از این میزان یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۳۲۲ مترمکعب صرف فضای سبز شهرداری‌ها شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه میزان مصرف آب هر مشترک شهری در خراسان رضوی ۳۷۸ لیتر در شبانه روز است افزود: آب مصرفی در بخش فضای سبز معادل آب شرب مورد نیاز ۲۹ هزار و ۵۵۲ مشترک شهری است.

وی با استناد به برنامه هفتم توسعه بیان کرد: آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است.

امامی تاکید کرد: شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلف هستند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخص‌های محیط زیستی و سلامت اقدام کنند.