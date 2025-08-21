به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آب برای کشور و به‌ویژه برای منطقه ما بسیار مهم است و دنیا در آستانه تحولات بزرگی در این حوزه قرار دارد. بر اساس اقداماتی که تاکنون انجام شده، باید مسیر را تغییر داد؛ چراکه عصر هوشمندسازی ما را به سمتی می‌برد که مصرف برق افزایش پیدا می‌کند. اگر بخواهیم با روش‌های سنتی برق تولید کنیم، هم آب بیشتری مصرف خواهد شد و هم آلودگی بیشتری به‌وجود می‌آید. از این رو، لازم است به سمت روش‌های مدرن و کارهای بزرگ حرکت کنیم.

وزیر نیرو ادامه داد: وزارت نیرو در این دوره تلاش می‌کند با سرعت و به‌صورت هوشمندانه اقداماتی انجام دهد تا هم آب مردم و هم برق مردم تأمین شود. برای استان خراسان رضوی، به‌عنوان یکی از استان‌هایی که به‌شدت در معرض شرایط خاص و نیازمند رسیدگی فوری است، برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. این سفر نیز با همین هدف انجام شده تا بررسی کنیم چه اقداماتی می‌توان برای بهبود شرایط انجام داد. از هیچ گزینه‌ای که عاقلانه باشد، نخواهیم گذشت.

وی گفت: من دست التماس به سوی همه مردم و همه دانشمندان دراز می‌کنم تا ایده‌های خود را در اختیار ما قرار دهند. این ایده‌ها بررسی و بهترین آنها به اجرا گذاشته خواهد شد.

علی آبادی بیان کرد: امیدواریم با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، قطعی برق صنایع کاهش پیدا کند؛ اما باید توجه داشت که این برنامه‌ها زمان‌بر است. در گذشته، روندی وجود داشت که مصرف افزایش پیدا کرد، در حالی که تولید به همان میزان رشد نکرد و همین مسئله باعث بروز ناترازی شد. اکنون تلاش می‌کنیم این ناترازی را از طریق اقدامات مختلف، از جمله احداث نیروگاه‌ها، برطرف کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به نیروگاه‌های در دست احداث گفت: یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، نیروگاه‌های خورشیدی هستند که سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در زمینه آنها در حال انجام است. البته در حوزه ذخیره‌سازها نیز اقدامات تکمیلی در حال اجراست و در زمینه احداث پست‌ها، خطوط انتقال و شبکه نیز گام‌های مؤثری برداشته شده است. همچنین از بخش خصوصی دعوت شده تا در این مسیر کمک کند و اکنون خود صنعت نیز مطابق با قانون در حال انجام اقدامات جدی است.