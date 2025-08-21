  1. استانها
گلپایگان _مدیرکل راهداری و حمل و نقل اصفهان گفت: تا کنون بیش از ۲۰ کیلومتر روکش آسفالت در گلپایگان انجام و امسال قرارداد ۱۵ کیلومتر دیگر با توزیع ۱۲۰۰ تن قیر در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد دادخواه بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از نقاط مختلف شهرستان گلپایگان اظهار کرد: نقاط پرتصادف مثل قوس دوگوش و اروره در محور گلپایگان به خوانسار اصلاح شده است. سال‌های قبل برای این پروژه‌ها اعتباری حدود ۳ میلیارد تومان اختصاص یافت که امروز ارزش آن بیشتر است. دو سه نقطه خاص دیگر که خواسته چند ساله مردم بود به دلیل مشکلات اعتباری و مسائل آزادسازی حدود ۲ سال پیگیری شد. سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه آزادسازی انجام شد، از جمله سه‌راهی زرنجان و ۵ راهی و همچنین نقطه پرتصادف گدار سرخ که واژگونی در آن زیاد رخ می‌داد.

وی افزود: قرارداد ساخت پل ۵ راهی حدود ۲۰ میلیارد تومان است و پیمانکار فعال در حال آرماتوربندی است. پروژه زرنجان نیز با اعتبار حدود ۶ تا ۷ میلیارد تومان در حال پیگیری است و قوس گدار سرخ پروژه‌ای مشابه دارد که به دلیل مسائل محیط زیستی کمی تأخیر داشت ولی اکنون فعال است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اصفهان ادامه داد: ساماندهی سه راهی‌ها در سطح استان و به ویژه شهرستان گلپایگان در حال انجام است. نقاط هنده، غرقن، عباس‌آباد و سه‌راهی اولویت‌دار بوده‌اند و اکنون توسط اکوای امانی در حال اجرا هستند. امروز سه راهی چهارراه قالقان بازدید شد و طرح آن آماده شده است. همچنین دوربرگردان پتروشیمی از نقاط باقی‌مانده است که نقشه‌برداری آن امروز در دستور کار قرار گرفت.

وی در خصوص روکش آسفالت گفت: سطح استان وضعیت خرابی زیادی دارد که دلیل آن حجم تردد روزانه بیش از ۱.۳ میلیون خودرو و وجود حدود هزار معدن در استان است. برداشت‌های سالیانه وضعیت خرابی محورها را نشان می‌دهد و بر اساس آن برنامه‌ریزی روکش انجام می‌شود. راه‌های فرعی و روستایی بیش از ۵۵ تا ۶۰ درصد طول راه‌ها را تشکیل می‌دهند و اعتبار محدود استان عمدتاً با کمک ردیف‌های اعتباری و مشارکت بخش‌های مختلف تأمین می‌شود.

دادخواه خاطرنشان کرد: در شهرستان گلپایگان تا سال قبل بیش از ۲۰ کیلومتر روکش انجام شده و امسال قرارداد جدیدی برای ۱۵ کیلومتر منعقد شده است. با ابلاغ اعتبارهای استانی، پیش‌بینی می‌شود حداقل ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر دیگر آسفالت راه‌های فرعی و روستایی انجام شود که اعتبار تقریبی آن حدود ۴۵ میلیارد تومان است. همچنین قیر پروژه‌های عبوری برای شهرهایی که کمربندی ندارند مانند گلپایگان، گلشهر و گوگد در قالب تفاهم‌نامه تحویل شده و تا کنون حدود ۱۲۰۰ تن قیر با ارزش حدود ۴۰ میلیارد تومان توزیع شده است.

وی در زمینه ایمن‌سازی تصریح کرد: علاوه بر روشنایی‌های قبلی، حدود ۱۰ کیلومتر قرارداد روشنایی منعقد شده و پروژه‌هایی مانند گردنه خمین، گلپایگان (۳.۵ کیلومتر هر باند)، گدارسرخ و دو قطعه ۶۰۰ و ۷۰۰ متری محور گلشهر در حال اجرا هستند. روشنایی خروجی گلپایگان به سمت وانشان نیز با تفاهم‌نامه چهار جانبه بین شرکت شهرک‌های صنعتی، فرمانداری و راهداری در دستور کار است.

