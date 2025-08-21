به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد دادخواه بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از نقاط مختلف شهرستان گلپایگان اظهار کرد: نقاط پرتصادف مثل قوس دوگوش و اروره در محور گلپایگان به خوانسار اصلاح شده است. سالهای قبل برای این پروژهها اعتباری حدود ۳ میلیارد تومان اختصاص یافت که امروز ارزش آن بیشتر است. دو سه نقطه خاص دیگر که خواسته چند ساله مردم بود به دلیل مشکلات اعتباری و مسائل آزادسازی حدود ۲ سال پیگیری شد. سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه آزادسازی انجام شد، از جمله سهراهی زرنجان و ۵ راهی و همچنین نقطه پرتصادف گدار سرخ که واژگونی در آن زیاد رخ میداد.
وی افزود: قرارداد ساخت پل ۵ راهی حدود ۲۰ میلیارد تومان است و پیمانکار فعال در حال آرماتوربندی است. پروژه زرنجان نیز با اعتبار حدود ۶ تا ۷ میلیارد تومان در حال پیگیری است و قوس گدار سرخ پروژهای مشابه دارد که به دلیل مسائل محیط زیستی کمی تأخیر داشت ولی اکنون فعال است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اصفهان ادامه داد: ساماندهی سه راهیها در سطح استان و به ویژه شهرستان گلپایگان در حال انجام است. نقاط هنده، غرقن، عباسآباد و سهراهی اولویتدار بودهاند و اکنون توسط اکوای امانی در حال اجرا هستند. امروز سه راهی چهارراه قالقان بازدید شد و طرح آن آماده شده است. همچنین دوربرگردان پتروشیمی از نقاط باقیمانده است که نقشهبرداری آن امروز در دستور کار قرار گرفت.
وی در خصوص روکش آسفالت گفت: سطح استان وضعیت خرابی زیادی دارد که دلیل آن حجم تردد روزانه بیش از ۱.۳ میلیون خودرو و وجود حدود هزار معدن در استان است. برداشتهای سالیانه وضعیت خرابی محورها را نشان میدهد و بر اساس آن برنامهریزی روکش انجام میشود. راههای فرعی و روستایی بیش از ۵۵ تا ۶۰ درصد طول راهها را تشکیل میدهند و اعتبار محدود استان عمدتاً با کمک ردیفهای اعتباری و مشارکت بخشهای مختلف تأمین میشود.
دادخواه خاطرنشان کرد: در شهرستان گلپایگان تا سال قبل بیش از ۲۰ کیلومتر روکش انجام شده و امسال قرارداد جدیدی برای ۱۵ کیلومتر منعقد شده است. با ابلاغ اعتبارهای استانی، پیشبینی میشود حداقل ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر دیگر آسفالت راههای فرعی و روستایی انجام شود که اعتبار تقریبی آن حدود ۴۵ میلیارد تومان است. همچنین قیر پروژههای عبوری برای شهرهایی که کمربندی ندارند مانند گلپایگان، گلشهر و گوگد در قالب تفاهمنامه تحویل شده و تا کنون حدود ۱۲۰۰ تن قیر با ارزش حدود ۴۰ میلیارد تومان توزیع شده است.
وی در زمینه ایمنسازی تصریح کرد: علاوه بر روشناییهای قبلی، حدود ۱۰ کیلومتر قرارداد روشنایی منعقد شده و پروژههایی مانند گردنه خمین، گلپایگان (۳.۵ کیلومتر هر باند)، گدارسرخ و دو قطعه ۶۰۰ و ۷۰۰ متری محور گلشهر در حال اجرا هستند. روشنایی خروجی گلپایگان به سمت وانشان نیز با تفاهمنامه چهار جانبه بین شرکت شهرکهای صنعتی، فرمانداری و راهداری در دستور کار است.
