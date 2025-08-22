به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸ تهران با اشاره به این نکته که اجرای عملیات مذکور منجر به کاهش بخش عمده‌ای از معضلات مرتبط با عدم توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان خودروهای عبوری و عابرین پیاده شده، اظهار داشت: با پهنه بندی‌های صورت گرفته در محلات ۱۸ گانه و شهرک‌های واقع در بخش حریم منطقه، عملیات خط کشی محوری معابر، تعیین محل سرعتکاه و کف نویسی ایستگاه‌های بخش حمل و نقل عمومی به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر انجام شد.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از این عملیات نیز ۴۵۰ بلوک عابر پیاده از سوی عوامل اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه برای بهبود در امر تردد عابرین پیاده و رهگذران مشخص و خط کشی شده است.

این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری از سخنان خویش به آغاز تمهیدات معاونت حمل و و نقل و ترافیک منطقه در فاصله یک ماه مانده تا آغاز سال تحصیلی جدید اشاره و یادآور شد: با مشارکت نواحی ۷ گانه، مبادی ورودی و خروجی مراکز آموزشی در طرح موسوم به استقبال از مهر با اجرای عملیات خط کشی محوری، کف نویسی و بلوک عابر پیاده در حال ایمن سازی است.