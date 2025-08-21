افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۱۰پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعدازظهر پنج شنبه در گفتوگو با خبرنگاران در محل فرمانداری سمنان تشریح برنامهها و پروژههای هفته دولت ۱۴۰۴ گفت: در این ایام ۱۱۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با مجموع اعتباری بالغ بر ۳۲ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال در شهرستان سمنان به بهرهبرداری رسیده و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی افزود: از این تعداد، ۹۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری خواهد رسید که شامل ۸۲ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال و ۹ پروژه اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۷ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال است.
صمیمیان با اشاره به رشد بالغ بر ۴۲ درصدی اعتبارات پروژههای عمرانی و اقتصادی شهرستان سمنان در هفته دولت سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: در این ایام همچنین عملیات اجرایی ۱۸ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال آغاز خواهد شد که ۸ پروژه مربوط به راهداری و حملونقل جادهای، ۷ پروژه مربوط به شهرداری سمنان و یک پروژه نیز در حوزه دهیاریهاست.
فرماندار سمنان اظهار داشت: علاوه بر این، عملیات اجرایی یک پروژه اقتصادی بزرگ در حوزه خدمات فروش و پس از فروش خودروهای سنگین و نیمهسنگین با اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۶۰ نفر آغاز خواهد شد.
به گفته وی، بیشترین تعداد پروژههای افتتاحی در هفته دولت امسال متعلق به شهرداری سمنان با ۴۰ پروژه و اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال است و بیشترین میزان اعتبار نیز به اداره کل راه و شهرسازی اختصاص دارد که با ۴ پروژه، اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۴۴۸ میلیارد ریال را شامل میشود.
