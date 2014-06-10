50 پروژه جهاد کشاورزی استان سمنان افتتاح می شود/ 86 هزار راس دام تلف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه 21 الی 27 خرداد ماه هفته جهاد کشاورزی نامگذاری شده است افزود: همزمان با این هفته بالغ بر 50 پروژه در استان با اعتباری افزون بر 151 میلیارد ریال افتتاح می شود که از این تعداد 24 پروژه عمرانی و 26 پروژه آن در بخش تولیدی به بهره برداری می رسد.

وی ضمن اشاره به اینکه با افتتاح این پروژه ها برای 689 نفر در استان سمنان، شغل ایجاد خواهد شد اظهار داشت: از این میزان 160 شغل به صورت مستقیم، 349 شغل نیز بطور غیرمستقیم و 112 شغل هم موقت خواهد بود.

224 خانوار از پروژه های قابل افتتاح جهاد کشاورزی بهره مند می شوند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: با افتتاح این پروژه‌ها، 224 خانوار از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند و شاهد رشد و تحولی در بخش کشاورزی این استان خواهیم بود.

موسوی بیان کرد: در هفته جهاد کشاورزی در شاهرود 17 پروژه، دامغان 12، سرخه شش، گرمسار و آرادان هر یک چهار، مهدیشهر و سمنان هر یک سه و میامی دو پروژه عمرانی و تولیدی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این پروژه‌ها در بخش‌های مختلف نظیر تولیدات دامی، آب و خاک، باغی، دامی، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در استان سمنان نهایی شده‌اند.

موسوی شعار امسال هفته جهاد کشاوزی را "کشاورزی بستر سلامت و امنیت غذایی" ذکر کرد و افزود: دیدار مسئولان با نماینده ولی فقیه در استان، تقدیر از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا حضور مسئولان و کارکنان بخش کشاورزی مرکز استان و شهرستان‌ها در نماز جمعه، ملاقات عمومی مسئولان بخش کشاورزی با بهره‌برداران بعد از نماز جمعه، گردهمایی تشکل‌های تعاونی و خدمات مشاوره‌ای از جمله برنامه های هفته جهاد کشاورزی است.

86 هزار راس دام بر اثر خشکسالی تلف شدند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خسارت خشکسالی در بخش کشاورزی این استان را سنگین بیان کرد و گفت: خشکسالی تاکنون باعث تلف شدن بیش از 86 هزار راس دام سبک شده است.

موسوی با بیان اینکه علاوه بر این یک هزار 398 راس دام سنگین نیز در این استان تلف شده است گفت: حجم خسارات خشکسالی به بخش کشاورزی استان سمنان بالغ بر سه هزار و 300 میلیارد ریال است.

وی کاهش 42 تن تولید کندوهای عسل، 31 تن در بخش شیلات، کاهش شیر، کاهش وزن شتر و ... را از دیگر خسارت های ناشی از خشکسالی در استان سمنان برشمرد.

تامین امنیت غذایی و توسعه صادرات دو هدف اساسی بخش کشاورزی است

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: در بخش آفات بالغ 920 میلیارد ریال، آفات و امراض دامی بیش از یک هزار و 14 میلیارد ریال حجم خسارت وارده برآورد شده است.

موسوی افزود: تامین امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی دو هدف اساسی بخش کشاورزی است که تحت سه راهبرد پایداری منابع تولید، تقویت زیرساخت‌ها، اقتصادی کردن و سلامت تولید تعقیب می‌شود و برنامه پنجم توسعه با اهداف و رویکرد‌های متعددی پیگیری خواهد شد.

وی ارتقای توان فنی، تخصصی، مهارتی و مدیریتی مزارع واحدها و مجتمع‌های تولیدی با محدودیت دانش‌بنیان کردن تولید را از امور مهمی دانست که باید بدان توجه شود.

کسب رتبه اول جهاد کشاورزي استان سمنان در انجام عمليات راستي آزمايي بهره برداران

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان بر لزوم توجه به صیانت و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، دستیابی به راندمان 45 درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی و ایجاد توسعه، فعال‌سازی و ارتقای فن‌آوری و بهره‌وری مصرف نهاده‌ها، آب و حامل‌های انرژی و تبدیل واحد‌های تولیدی سنتی به صنعتی با محوریت اقتصادی کردن تولید تاکید کرد.

موسوی از کسب رتبه اول اين سازمان در انجام عمليات راستي آزمايي طرح شناسنامه بهره بردار در بين سازمان هاي جهاد کشاورزي استان ها خبر داد.

وی با یادآوری اینکه عمليات راستي آزمايي طرح شناسنامه بهره بردار در استان از سال گذشته شروع شد گفت: این این استان با راستي آزمايي بالغ بر 19 هزار شناسنامه از مجموع بيش از 43 هزار شناسنامه بهره بردار، پيشرفت 44.2 درصدي داشته که حائز اين رتبه در کشور شده است.

موسوی افزود: بعد از سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان، استان سيستان و بلوچستان با 4/29 درصد پيشرفت در رتبه دوم قرار دارد.

وجود 200 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی در استان سمنان

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان گفت: تاکنون براي اجراي اين طرح يک ميليارد و 870 ميليون ريال اعتبار از منابع ملي به استان اختصاص يافته است که از طريق گروه هاي اجرايي که 13 شرکت خدمات فني و مشاوره اي تحت پوشش سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان است، با حسن اجراي طرح جذب خواهد شد.

وی نتايج حاصله از اجراي طرح فوق را شناسايي دقيق بهره بردار، محل و نوع بهره برداري، انواع بهره برداري هر کشاورز، تعيين دقيق سطوح زير کشت و توليد، آمار واحد هاي دام و طيور، تشکل هاي مرتبط با بخش، بهره برداران خرد و کلان، واحدهاي صنعتي و سنتي، نوع مالکيت ها، ميزان و منابع آبي، موقعيت محل بهره بردار و ... بيان کرد.

موسوی در خاتمه تصریح کرد: استان سمنان دارای قریب 200 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی است و سالانه بیش از یک میلیون و 300 هزار تن انواع محصولات کشاورزی و بیش از265 هزار تن محصولات دامی و شیلاتی تولید دارد.