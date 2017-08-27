محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی هفته دولت ۴۸۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۰۳ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۷۵۴ نفر طی هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید، ابراز داشت: از این تعداد چهار طرح اقتصادی شامل صنایع لاستیک با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۱۳۰ نفر در سمنان، صنایع پلیمر با سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۴۲ نفر و شرکت ساخت محصولات پلاستیکی با هفت میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال زایی ۳۰ نفر در گرمسار و افتتاح کارخانه ساخت پنجره دو جداره با ۱۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال زایی ۴۰ نفر در شاهرود با حضور مسئولان کشوری طی هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی بابیان اینکه ۳۵ پروژه اقتصادی با اعتباری معادل ۱۱۴ میلیارد تومان طی هفته دولت به بهره برداری می رسد، افزود: افتتاح یک هتل در بسطام با ۲۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری، افتتاح پروژه پرورش گاو شیری ۳۰۰ راسی با یک میلیارد تومان سرمایه گذاری در شاهرود و افتتاح واحد مرغداری ۷۰ هزار قطعه ای با اعتبار ۲۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری در آرادان از جمله مهمترین پروژه های قابل بهره برداری استان طی هفته دولت محسوب می شود.

استاندار سمنان بابیان اینکه ۴۵۱ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۹۶ میلیارد تومان طی هفته دولت در استان به بهره برداری می رسد، ابراز داشت: دو پروژه افتتاح ساختمان اداری هلال احمر و طرح آب شیرین کن سرخه، افتتاح ساختمان اداره منابع طبیعی شاهرود، افتتاح ساختمان ثبت اسناد، بهره برداری از راه روستایی محور پل ابریشم و شروع عملیات گاز رسانی به روستاهای عباس آباد میامی، کلنگ زنی گازرسانی به روستاهای فولاد محله و گازرسانی مجتمع گلخانه درجزین مهدی شهر، افتتاح سیلندر پرکنی گاز مایع در گرمسار و شروع عملیات اجرایی تکمیل فاضلاب و افتتاح سوله مدیریت بحران سمنان از جمله ۱۲ طرح مهم عمرانی استان در هفته دولت محسوب می شوند.

خباز با بیان اینکه ۶۹ پروژه در سطح استان سمنان با اعتباری بالغ بر ۱۵۶ میلیارد تومان کلنگ زنی می شود، ابراز داشت: از این تعداد ۲۳ پروژه در شاهرود و مابقی در شهرهای دیگر خواهد بود و امیدواریم شاهد به بهره برداری رسیدن زودهنگام آن ها باشیم.

وی ورود بخش خصوصی را برای پایان بخشی به پروژه‌های نیمه تمام یک ضرورت خواند و افزود: در شرایطی که ۷۵ درصد درآمدهای نفتی صرف هزینه های جاری کشور می شود لذا ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی برای توسعه و پیشبرد اهداف می تواند اثر گذار باشد.