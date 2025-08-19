به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده برای ایام هفته دولت اظهار داشت: ۹۱۹ طرح عمرانی و سرمایه‌گذاری با اعتبار ۱۱۲ هزار میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت در این استان افتتاح و عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود که از مجموع طرح‌های هفته دولت در استان سمنان ۸۰۴ طرح عمرانی و سرمایه‌گذاری و صنعتی با هزینه‌کرد ۹۰ هزار میلیارد ریال در هشت شهرستان این استان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در ادامه افزود: ۷۱۰ طرح از مجموع طرح‌های افتتاحی هفته دولت ۱۴۰۴ در استان سمنان عمرانی و ۹۴ طرح سرمایه‌گذاری است.

استاندار سمنان تصریح کرد: طرح‌های عمرانی با هزینه‌کرد ۵۰ هزار میلیارد ریال و طرح‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد ریال در استان سمنان به مناسبت هفته دولت افتتاح می‌شود.

کولیوند افزود: افتتاح طرح‌های سرمایه‌گذاری هفته دولت ۱۴۰۴ در استان سمنان اشتغالزایی ۷۶۲ نفر را فراهم می‌کند همچنین طبق هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی معاونت اجرایی رئیس جمهور سه نفر از اعضای هیأت دولت چهاردهم در گرامیداشت هفته دولت مهمان مردم استان سمنان هستند.



وی افزود: دو هزار خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن، نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس به ظرفیت ۲۴ مگاوات به ارزش هفت هزار میلیارد ریال و بزرگراه سمنان - سرخه به طول ۱۲ کیلومتر و هزینه‌کرد ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریالی از طرح‌های شاخص افتتاحی هفته دولت در استان سمنان است.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: افتتاح طرح‌های دهیاری‌ها به ارزش یک‌هزار میلیارد ریال و طرح‌های شهرداری‌ها به ارزش ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در زمره طرح‌های گرامیداشت هفته دولت در این استان است. از سوی دیگر عملیات اجرایی ۱۱۵ طرح و پروژه با سرمایه‌گذاری ۲۲ هزار میلیارد ریال در هفته دولت ۱۴۰۴ در این استان آغاز می‌شود.