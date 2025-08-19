  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸

۸۰۰ پروژه در استان سمنان افتتاح می‌شود

سمنان- استاندار سمنان از افتتاح بیش از ۸۰۰ عمرانی، صنعتی و ... در این استان همزمان با هفته دولت سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده برای ایام هفته دولت اظهار داشت: ۹۱۹ طرح عمرانی و سرمایه‌گذاری با اعتبار ۱۱۲ هزار میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت در این استان افتتاح و عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود که از مجموع طرح‌های هفته دولت در استان سمنان ۸۰۴ طرح عمرانی و سرمایه‌گذاری و صنعتی با هزینه‌کرد ۹۰ هزار میلیارد ریال در هشت شهرستان این استان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در ادامه افزود: ۷۱۰ طرح از مجموع طرح‌های افتتاحی هفته دولت ۱۴۰۴ در استان سمنان عمرانی و ۹۴ طرح سرمایه‌گذاری است.

استاندار سمنان تصریح کرد: طرح‌های عمرانی با هزینه‌کرد ۵۰ هزار میلیارد ریال و طرح‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد ریال در استان سمنان به مناسبت هفته دولت افتتاح می‌شود.

کولیوند افزود: افتتاح طرح‌های سرمایه‌گذاری هفته دولت ۱۴۰۴ در استان سمنان اشتغالزایی ۷۶۲ نفر را فراهم می‌کند همچنین طبق هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی معاونت اجرایی رئیس جمهور سه نفر از اعضای هیأت دولت چهاردهم در گرامیداشت هفته دولت مهمان مردم استان سمنان هستند.

وی افزود: دو هزار خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن، نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس به ظرفیت ۲۴ مگاوات به ارزش هفت هزار میلیارد ریال و بزرگراه سمنان - سرخه به طول ۱۲ کیلومتر و هزینه‌کرد ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریالی از طرح‌های شاخص افتتاحی هفته دولت در استان سمنان است.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: افتتاح طرح‌های دهیاری‌ها به ارزش یک‌هزار میلیارد ریال و طرح‌های شهرداری‌ها به ارزش ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در زمره طرح‌های گرامیداشت هفته دولت در این استان است. از سوی دیگر عملیات اجرایی ۱۱۵ طرح و پروژه با سرمایه‌گذاری ۲۲ هزار میلیارد ریال در هفته دولت ۱۴۰۴ در این استان آغاز می‌شود.

