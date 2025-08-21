به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، پژوهشکده امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که تل آویو باید در استراتژی خود در قبال نوار غزه بازنگری کند. تداوم جنگ در این منطقه بدترین کار است.
در این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی درگیر یک بحران بین المللی شده که جایگاه این رژیم را به دلیل جنگ غزه تهدید میکند.
پژوهشکده مذکور تاکید کرد که ارتش این رژیم به دلیل طولانی شدن جنگ در غزه خسته و ضعیف شده است. اشغال بخشهایی از غزه یا عملیاتهای بیشتر باعث نابودی حماس نمیشود بلکه تنها یک جنگ خیابانی طولانی مدت علیه ارتش تل آویو به راه میاندازد.
در این گزارش آمده است که حماس وارد جنگهای چریکی میشود که این مسأله باعث میشود در برابر ارتش رژیم صهیونیستی در امان بماند.
