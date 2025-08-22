به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: قطحی و گرسنگی در سراسر نوار غزه شیوع یافته و این برای نخستین بار است که آن را در منطقه خاورمیانه رصد می‌کنیم.

این سازمان در بیانیه‌ای مشترک همراه سایر نهادهای بشردوستانه بین المللی افزود: بیش از ۵۵ هزار زن شیرده و باردار در نوار غزه به تغذیه اضافی نیاز دارند.

سازمان پزشکان بدون مرز هم اعلام کرد رژیم صهیونیستی، ساکنان غزه را از منابع آبی محروم کرده است و این در چارچوب جنایت نسل کشی صورت می‌گیرد.

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه نیز تأکید کرد که قحطی در غزه مایه ننگ عمومی است و جهان باید کاری کند.

«تام فلیچر» در سخنانی افزود: جلوگیری از قحطی در غزه امکان‌پذیر بود، اما کار ما با مانع مواجه شد. قحطی در غزه نتیجه مستقیم اقدامات دولت اسرائیل است. سیستم توزیع کمک در غزه برچیده شده است.

وی تصریح کرد: ما در تلاشیم تا دولت ترامپ را متقاعد کنیم که به ما اجازه دهد برای پایان دادن به قحطی در غزه فعالیت کنیم. مرگ و میر ناشی از گرسنگی در غزه ممکن است جنایت جنگی ناشی از قتل عمد محسوب شود.

این مقام سازمان ملل خاطرنشان کرد: به نتانیاهو می‌گویم بس است، جنگ را متوقف کنید و به ما اجازه دهید یرای نوار غزه مواد غذایی ارسال کنیم.