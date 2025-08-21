  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

پس از انگلیس، فنلاند نیز سفیر تل‌آویو را احضار کرد

پس از انگلیس، فنلاند نیز امروز سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه فنلاند سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور را در اعتراض به تحولات غزه و کرانه باختری احضار کرد.

وزارت خارجه انگلیس نیز اعلام کرده بود که سفیر رژیم صهیونیستی در لندن را بعد از موافقت تل آویو با گسترش شهرک سازی های غیر قانونی احضار کرده است.

بر اساس این گزارش، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی روز گذشته از موافقت تل آویو با طرح گسترش شهرک سازی ها که بخش‌های مختلف کرانه باختری را از یکدیگر جدا کرده و عملاً مانع تشکیل کشور یکپارچه فلسطین می‌شود خبر داد.

