اتمام عملیات عمرانی در محور بیارجمند - بردسکن

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عملیات اجرایی در محور بی ارجمند بردسکن از جمله پروژه‌های راه سازی در دست اجرا بود، ابراز داشت: خوشبختانه با تلاش راهداران ۸۰۰ متر باقی مانده مسیر به پایان رسید.

وی با بیان اینکه عملیات روکش آسفالت از ۵۵ تا ۷۵ در دستور کار قرار گرفت، افزود: سه کیلومتر مسیر فوق ایمن سازی شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه تعهد به خدمت رسانی کارکنان راهداری به ثمر نشست، ابراز داشت: با این اقدام مسیر عبور مردم تسهیل شده است.

عمیدی با بیان اینکه نیروهای راهداری برای ایمن‌سازی مسیر و رفاه مردم منطقه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند، تصریح کرد: قطعاً بهسازی محورهای بی ارجمند مستمر ادامه دار خواهد بود.

وی افزود: طرح فوق به منظور ارتقای زیر ساخت‌ها برای کاهش تصادفات، افزایش رضایت مردم و پاسخ به مطالبات جوامع محلی به اجرا در آمده است.