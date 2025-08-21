  1. استانها
اتمام عملیات عمرانی در محور بیارجمند - بردسکن

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از اتمام عملیات عمرانی در محور بیارجمند به بردسکن خبر داد و گفت: هدف از این اقدام ایمن سازی و بهبود وضعیت تردد است.

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عملیات اجرایی در محور بی ارجمند بردسکن از جمله پروژه‌های راه سازی در دست اجرا بود، ابراز داشت: خوشبختانه با تلاش راهداران ۸۰۰ متر باقی مانده مسیر به پایان رسید.

وی با بیان اینکه عملیات روکش آسفالت از ۵۵ تا ۷۵ در دستور کار قرار گرفت، افزود: سه کیلومتر مسیر فوق ایمن سازی شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه تعهد به خدمت رسانی کارکنان راهداری به ثمر نشست، ابراز داشت: با این اقدام مسیر عبور مردم تسهیل شده است.

عمیدی با بیان اینکه نیروهای راهداری برای ایمن‌سازی مسیر و رفاه مردم منطقه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند، تصریح کرد: قطعاً بهسازی محورهای بی ارجمند مستمر ادامه دار خواهد بود.

وی افزود: طرح فوق به منظور ارتقای زیر ساخت‌ها برای کاهش تصادفات، افزایش رضایت مردم و پاسخ به مطالبات جوامع محلی به اجرا در آمده است.

