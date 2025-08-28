  1. استانها
  2. سمنان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۵

محور گردشگری قلعه‌نو خرقان- ابر به بهره‌برداری رسید

محور گردشگری قلعه‌نو خرقان- ابر به بهره‌برداری رسید

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از اتمام عملیات عمرانی محور قلعه نو خرقان به ابر همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار ۴۶ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفته دولت محور گردشگری قلعه نو خرقان به ابر در بخش بسطام به بهره برداری رسید، ابراز داشت: عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور پایان یافت.

وی با تاکید بر اینکه توسعه زیر ساخت حمل و نقل روستایی در دستور کار است، افزود: پروژه به طول هشت کیلومتر آماده استفاده عموم مردم و گردشگران است.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه برای این محور اعتباری معادل ۴۶ میلیارد ریال هزینه شده است، ابراز داشت: بهسازی این مسیر زمینه رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه را رقم می‌زند.

عمیدی با بیان اینکه هدف از تکمیل این محور تسهیل تردد مردم و ارتقا ایمنی گردشگران است، تصریح کرد: این اقدام در توسعه ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و تفریحی منطقه نیز اثر گذار است.

وی با بیان اینکه عملیات تکمیلی و آسفالت مسیر مذکور بهبود وضعیت گردشگری را نیز به همراه دارد، افزود: این یکی از محورهای مهم شرق استان سمنان است که از امروز در اختیار استفاده عموم قرار دارد.

کد خبر 6572771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها