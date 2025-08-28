امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفته دولت محور گردشگری قلعه نو خرقان به ابر در بخش بسطام به بهره برداری رسید، ابراز داشت: عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور پایان یافت.

وی با تاکید بر اینکه توسعه زیر ساخت حمل و نقل روستایی در دستور کار است، افزود: پروژه به طول هشت کیلومتر آماده استفاده عموم مردم و گردشگران است.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه برای این محور اعتباری معادل ۴۶ میلیارد ریال هزینه شده است، ابراز داشت: بهسازی این مسیر زمینه رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه را رقم می‌زند.

عمیدی با بیان اینکه هدف از تکمیل این محور تسهیل تردد مردم و ارتقا ایمنی گردشگران است، تصریح کرد: این اقدام در توسعه ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و تفریحی منطقه نیز اثر گذار است.

وی با بیان اینکه عملیات تکمیلی و آسفالت مسیر مذکور بهبود وضعیت گردشگری را نیز به همراه دارد، افزود: این یکی از محورهای مهم شرق استان سمنان است که از امروز در اختیار استفاده عموم قرار دارد.