آیین «مجمع بران» در روستای نوده پسیخان شفت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه همزمان با دهه پایانی ماه صفر آئین سنتی و مذهبی «مجمع بران» در روستای نوده پسیخان شهرستان شفت برگزار شد.
این مراسم که با حضور گسترده اهالی روستا، علاوه بر برنامههای معنوی، با طبخ و توزیع گسترده غذای نذری میان شرکتکنندگان و عزاداران همراه بود.
در این آئین، اهالی نوده پسیخان هر ساله با تهیه غذای نذری از جمله آش، قیمه و غذاهای محلی نذر خود را به یاد پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) دا میکنند و این غذاها به صورت رایگان میان عزاداران و مهمانان توزیع میشود.
طبخ این نذریها توسط بانوان روستا و با همکاری مردان انجام میگیرد و فضای خاصی از همدلی و اتحاد در طول مراسم حاکم است.
روحانیون و مسئولان محلی در سخنرانیهای خود بر اهمیت حفظ این آئینهای سنتی و ارزشهای انسانی همچون ایثار و همدلی تاکید کردند و خواستار استمرار این سنتها برای نسلهای آینده شدند.
اهالی نوده پسیخان با برگزاری آئین مجمع بران، ضمن ابراز ارادت به اهل بیت (ع)، همبستگی و همدلی خود را در قالب آداب و رسوم دیرینه محلی به نمایش گذاشتند.
