حدود ۷۰۰ سند مالکیت برای مردم بومی جزیره هرمز صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تکریم و معارفه مدیران کل سابق و جدید ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان با حضور مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولین در بندرعباس برگزار شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این مراسم، با تجلیل از خدمات سید عبد الرسول حسینیچ مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان، وی را جزو نخبگان کشور و از ذخایر و منابع انسانی ارزشمند و کارشناسی متخصص در حوزه کاری خود دانست و افزود: من بارها شاهد بوده ام که از ایشان به عنوان یک مرجع کارشناسی در سطح کشور استعلام و به عنوان مشاور از وجودش استفاده شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین حسینی را از نظر اخلاق و معرفت و شخصیت انسانی بسیار متواضع و فروتن و متعامل با همکاران و دیگر مجموعه‌ها و دلسوز برای مردم و ادارات و سازمان‌ها برشمرد و برای وی در ادامه روند خدمت‌رسانی آرزوی موفقیت کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه تصریح کرد: از لحاظ عملکرد هم انصافاً سازمان ثبت در استان هرمزگان در خیلی از برنامه‌ها، سیاست‌ها و همچنین در اجرای قانون حدنگارها و کاداستر اراضی ملی پیشگام و پیشرو و محرک بقیه استان‌ها بوده است و به عنوان یکی از اولین استان‌هایی بودیم که در یک ضرب الاجل یک ماهه این قانون را اجرا و اسناد تک برگی صادر کردیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه خدمت رسانی به مردم، احقاق حق و الکترونیکی شدن سامانه‌ها و فرآیندها نیز در استان هرمزگان ما مکاتباتی را شروع کردیم و با وضع الزاماتی جهت عدم استفاده از نامه‌های فیزیکی و کاغذی کارهای بسیار خوبی صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: سازمان ثبت اسناد و املاک یک سازمان تخصصی و حرفه‌ای است که ضامن امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم می‌باشد و اسنادی که این سازمان صادر می‌کند چه در حوزه املاک چه در حوزه‌های دیگر از هرگونه تخلف و جرم و سو استفاده پیشگیری می‌کند.

وی در ادامه گفت: ما چندین چالش ثبتی مهم در استان هرمزگان داشتیم که یکی از آن‌ها بحث اسناد موسوم به اسناد رفسنجان در جزیره قشم بود که در سفر ریاست قوه قضائیه حدود پنجاه سندی که در ابتدا صادر شده بود تحویل شد و هم اکنون نیز از حدود ۷ هزار سند بیش از ۶۰۰ سند صادر شده و حدود ۷۰۰ سند نیز در سامانه کاداستر جانمایی شده است و این فرآیند همچنان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یکی از کارهای بزرگ انجام شده در حوزه ثبت اسناد طی سال‌های اخیر در استان را موضوع تعیین تکلیف اسناد مردم شهید پرور جزیره هرمز عنوان کرد و گفت: متأسفانه در نتیجه بررسی‌ها مشخص شد از حدود ۲ هزار خانوار جزیره هرمز فقط حدود ۵۰ خانوار سند داشتند و بر این اساس برای حل این مشکل در ادارات ذیربط به ویژه در اداره کل ثبت اسناد و املاک پیگیری‌های لازم صورت گرفت و با توجه به دستور مستقیم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شده و حدود ۷۰۰ سند از اسناد مردم بومی جزیره هرمز صادر شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین مشکل اسناد اماکن تاریخی و فرهنگی را یکی دیگر از مشکلات حوزه ثبت اسناد در استان هرمزگان عنوان کرد و گفت: از حدود ۷۰ مکان تاریخی و فرهنگی استان هرمزگان به غیر از تعداد معدودی که توسط افراد حق ۳ خریداری شده اند دیگر اماکن سند رسمی نداشته و ندارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان" در بخش دیگری از سخنان خود به تحرک، پویایی و تحول بزرگ و واقعی در سطح سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و افزود: پیش از این یکی از مشکلات حوزه ثبت اسناد مربوط به سامانه‌ها و خدمات الکترونیک بود که انصافاً هم از باب خدمت رسانی مطلوب و هم از باب شفافیت و هم با هدف مبارزه با فساد و ارتقا امنیت اقتصادی خدمات الکترونیک در حوزه‌ی سازمان ثبت اسناد و املاکی کشور متحول شده است که این موضوع از شئون تحول در قوه قضائیه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در مرحله تحول عظیم در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک قرار داریم، گفت: بحث الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخوردار است که خوشبختانه با تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حمایت ریاست قوه قضائیه این کار بزرگ، عملیاتی و اجرایی شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه علی محمودی مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان را جزو مدیران با تجربه با سابقه و در حوزه‌های مختلف معرفی کرد و از وی خواست مسیری را که مدیرکل سابق اسناد و املاک پایه ریزی کرده است را با قوّت، قاطعیت و جدیت دوچندان پیگیری کند.

گفتنی است در پایان این مراسم با اهدا لوح سپاس از تلاش‌های سیدعبدالرسول حسینی مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان تقدیر شد و با حکم معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی محمودی به عنوان سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان معرفی شد.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در این مراسم با اهدا لوح سپاس از زحمات رضا صفایی به عنوان معاون قضائی رئیس کل دادگستری هرمزگان تقدیر کرد.