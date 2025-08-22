برگزاری مراسم قرائت دعای ندبه در مسجد مهدیه سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی دعای ندبه با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و انقلابی سنندج صبح جمعه در مسجد مهدیه این شهر برگزار شد. در این مراسم، شیخ ذبیح‌الله میرزایی، ذاکر اهل بیت (ع)، با قرائت فرازهای دعا فضای معنوی ویژه‌ای را در میان حاضران ایجاد کرد.

مؤمنان شرکت‌کننده در این آئین عبادی با زمزمه دعای ندبه، بار دیگر تجدید عهدی معنوی با آرمان‌های مهدوی داشتند و برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) دست به دعا برداشتند.

این مراسم به همت شورای هماهنگی شبکه هیئت‌ها و تشکل‌های دینی استان کردستان برگزار شد و همچون هفته‌های گذشته با استقبال پرشور مردم همراه بود.

در کنار قرائت دعا، تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و مدیحه‌سرایی در مدح اهل بیت (ع) نیز اجرا شد.

برگزاری دعای ندبه در مسجد مهدیه سنندج به عنوان یکی از برنامه‌های ثابت فرهنگی مذهبی شهر، زمینه‌ای برای تحکیم پیوندهای دینی و اجتماعی مردم فراهم کرده و فرصتی برای ترویج فرهنگ انتظار و تقویت انسجام معنوی جامعه به شمار می‌رود.