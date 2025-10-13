  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

مهدی سلحشور در هیئت نورالثقلین مرثیه خوانی می کند

مهدی سلحشور در آستانه فرا رسیدن ایام فاطمیه در هیئت نورالثقلین مرثیه خوانی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی هیئت نورالثقلین در آستانه فرا رسیدن ایام فاطمیه شامگاه شنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۴، از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۴۵ در حسینیه تهرانی‌ها واقع در بلوار آخوند خراسانی برگزار خواهد شد.

این محفل معنوی، همچون سال‌های گذشته، با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت (ع) و جمعی از مؤمنان برگزار می‌شود تا فضای شهر را آکنده از عطر ذکر و یاد الهی سازد.

در این مراسم حجت‌الاسلام حاتمی به ایراد سخنرانی می‌پردازد و مفاهیم اخلاقی و معرفتی اسلام را در بستری از نور و ایمان تبیین می‌کند. همچنین مداحان برجسته و خوش‌نام عرصه ستایشگری اهل‌بیت (ع)، مهدی سلحشور و علی‌اکبر حائری، با نوای گرم و پرشور خود دل‌های حاضرین را به ساحت مقدس خاندان عصمت و طهارت پیوند می‌زنند.

هیئت نورالثقلین طی سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی منظم و هدفمند، به مرکزی برای ترویج معارف دینی و پاسداشت سنت‌های مذهبی تبدیل شده است. این نشست نیز در ادامه مسیر آن، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های اهل‌بیت (ع) و گامی در جهت ارتقای فرهنگ دینی و معنویت در جامعه مؤمنان است.

فاطمه علی آبادی

