دعای ندبه در مسجد حضرت قائم (عج) بیجار به نیت سردار دل‌ها قرائت شد

بیجار- مراسم پرفیض قرائت دعای ندبه در مسجد حضرت قائم (عج) شهر بیجار به نیت سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی قرائت دعای ندبه صبح جمعه در مسجد حضرت قائم (عج) شهر بیجار و با حضور جمعی از مؤمنان و عاشقان اهل‌بیت (ع) برگزار شد.

این مراسم هفتگی که با هدف ترویج فرهنگ انتظار و تقویت روحیه معنوی برگزار می‌شود، این هفته به نیت سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی، مزین شده بود و حاضران با قرائت دعا و ذکر یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند.

گفتنی است؛ مراسم دعای ندبه هر هفته صبح جمعه در مسجد حضرت قائم (عج) بیجار برگزار می‌شود و عموم مردم می‌توانند در این آئین معنوی شرکت کنند.

