به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی قرائت دعای ندبه صبح جمعه در مسجد حضرت قائم (عج) شهر بیجار و با حضور جمعی از مؤمنان و عاشقان اهلبیت (ع) برگزار شد.
این مراسم هفتگی که با هدف ترویج فرهنگ انتظار و تقویت روحیه معنوی برگزار میشود، این هفته به نیت سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی، مزین شده بود و حاضران با قرائت دعا و ذکر یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند.
گفتنی است؛ مراسم دعای ندبه هر هفته صبح جمعه در مسجد حضرت قائم (عج) بیجار برگزار میشود و عموم مردم میتوانند در این آئین معنوی شرکت کنند.
نظر شما