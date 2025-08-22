  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) در تبریز

عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) در تبریز

تبریز- مردم تبریز همزمان با ۲۸ ماه صفر سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) به عزاداری پرداختند.

دریافت 11 MB
کد خبر 6567575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها