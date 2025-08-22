https://mehrnews.com/x38Qn9 ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵ کد خبر 6567575 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵ عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) در تبریز تبریز- مردم تبریز همزمان با ۲۸ ماه صفر سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) به عزاداری پرداختند. دریافت 11 MB کد خبر 6567575 کپی شد مطالب مرتبط حضور ۵۰۰ هزار نفر در مراسم جاماندگان اربعین آذربایجان شرقی پیادهروی جاماندگان اربعین در تبریز جاماندگانِ عشق؛ عزاداری اربعینی مردم تبریز در گلزار شهدای وادی رحمت برچسبها رحلت پیامبر اعظم (ص) شهادت امام حسن مجتبی(ع) تبریز مراسم عزاداری محرم و صفر ایران امام رضا(ع)
