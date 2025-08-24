https://mehrnews.com/x38QWW ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹ کد خبر 6568985 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹ مردم تبریز در سوگ شهادت امام رضا (ع) تبریز-مردم تبریز همانند سالهای قبل در آخرین روز از ماه صفر به سوگ نشسته و به عزاداری شهادت امام رضا (ع) پرداختند. دریافت 91 MB کد خبر 6568985 کپی شد مطالب مرتبط اطلاعیه اجتماع عزاداری سالروز شهادت امام رضا(ع) در تبریز دسته های عزاداری باشکوه مردم تبریز در سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) در تبریز برچسبها تبریز حرم امام رضا (ع) امام رضا(ع)
