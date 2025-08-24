  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

مردم تبریز در سوگ شهادت امام رضا (ع)

مردم تبریز در سوگ شهادت امام رضا (ع)

تبریز-مردم تبریز همانند سال‌های قبل در آخرین روز از ماه صفر به سوگ نشسته و به عزاداری شهادت امام رضا (ع) پرداختند.

دریافت 91 MB
کد خبر 6568985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها