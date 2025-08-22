  1. استانها
  2. همدان
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

قاتل تویسرکانی کمتر از پنج ساعت پس از جنایت دستگیر شد

همدان-فرمانده انتظامی تویسرکان از دستگیری قاتل فراری و همدستانش کمتر از پنج ساعت پس از وقوع قتل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم نوری مقدم با اشاره به دستگیری قاتل فراری و همدستانش کمتر از پنج ساعت پس از وقوع یک قتل اظهار کرد: شامگاه گذشته، گزارشی از وقوع یک درگیری منجر به قتل در سطح شهرستان به مرکز فوریت‌های پلیسی اعلام شد که رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد این حادثه بر اثر اختلافات شخصی رخ داده و در جریان آن، یک مرد به قتل رسیده و قاتل به همراه همدستانش از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، متهمان کمتر از پنج ساعت پس از حادثه شناسایی و دستگیر شدند.

نوری‌مقدم خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس درباره انگیزه و جزئیات بیشتر این حادثه با هماهنگی مراجع قضائی ادامه دارد.

کد خبر 6567634

