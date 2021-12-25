قاتل مرد ۵۱ ساله دیشموکی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد مصطفایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع قتل در بخش دیشموک از توابع شهرستان کهگیلویه، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی بیان داشت: مقتول بر اثر اصابت گلوله ناشی از شلیک اسلحه به سر و گردن به قتل رسیده بود و جسد مقتول برای معاینات تخصصی به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز شد.

مصطفایی افزود: با انجام تحقیقات گسترده میدانی به پنج نفر مظنون و کمتر از ۲۴ ساعت مظنونین دستگیر شدند.

وی بیان داشت: در بازجویی‌های اولیه قاتل شناسایی شد و این متهم که جوانی ۲۸ ساله بود، انگیزه خود را از قتل، اختلاف قبلی عنوان کرد.