۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۳

دادستان جیرفت:

نوجوان ۱۵ ساله عمویش را با اسلحه به قتل رساند

جیرفت - دادستان جیرفت از وقوع یک فقره قتل در روستای هیشین از توابع جیرفت خبر داد و گفت: قاتل نوجوان ظرف مدت پنج ساعت دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، حسین سلامی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:صبح روز گذشته پس از کسب گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در روستای هیشین از توابع شهرستان جیرفت بلافاصله ماموران انتظامی در محل حادثه حاضر شدند.

وی عنوان کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد قاتل نوجوانی ۱۵ساله و برادرزاده مقتول است که با یک قبضه اسلحه شکاری اقدام به قتل (ع. ب) فردی ۵۵ساله کرده است و از محل حادثه متواری شده است.

دادستان جیرفت اعلام داشت: بلافاصله رسیدگی به این موضوع در دستور کار دادستانی و پلیس جیرفت قرار گرفت و قاتل کمتر از پنج ساعت  به همراه اسلحه به کار گرفته شده در قتل کشف و دستگیر شد.

سلامی با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی در این زمینه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب جیرفت ادامه دارد، عنوان کرد: این قتل در پی اختلاف و درگیری لفظی قبلی و در حالی که مقتول در خواب بوده است صورت گرفته و قاتل با شلیک گلوله اسلحه شکاری اقدام به قتل عموی خود نموکردهده است.

