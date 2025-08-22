پیام رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی به مناسبت روز پزشک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زارع زاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور به مناسبت فرارسیدن روز پزشک، با صدور پیامی این روز را به جامعه پزشکی تبریک گفت و یاد و خاطره شهدای اخیر کادر درمان را گرامی داشت.

متن تبریک به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

همکاران ارجمند جامعه پزشکی کشور

فرارسیدن روز پزشک را صمیمانه به همه شما خادمان صدیق عرصه سلامت تبریک عرض می‌کنم. تلاش بی‌وقفه، اخلاص و ایثار شما در خدمت به مردم شریف ایران و پاسداری از جان بیماران، سرمایه‌ای گران‌بهاست که همواره موجب عزت و افتخار این مرز و بوم بوده است.

امسال در حالی این روز فرخنده را گرامی می‌داریم که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر جمعی از پزشکان و اعضای کادر درمان در حالی که میدان خدمت را ترک نکرده بودند، با حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونی به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

این جانفشانی‌ها برگ زرینی در تاریخ پرافتخار جامعه پزشکی است و علاوه بر آنکه یک‌بار دیگر چهره منحوس و ضد انسانی این رژیم اشغالگر قدس را برملا کرد، بیانگر رسالت انسانی و الهی این قشر شریف در بحران‌ها بود.

اینجانب ضمن تبریک این روز فرخنده، عروج ملکوتی همکاران شهید را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عزیزان علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.