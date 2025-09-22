پیام رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زارع زاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی در پیامی فرارسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
هفته دفاع مقدس، یادآور حماسهای بزرگ و ایثاری بینظیر است؛ ایثاری که ملت ایران با رشادت و اتحاد خود، برای دفاع از تمامیت ارضی و ارزشهای انقلابی خویش به نمایش گذاشتند. در این راه طولانی و پرافتخار، جامعه پزشکی کشورمان همواره پیشگام و در خط مقدم جهاد سلامت بوده است.
امروز نیز چراغ ایثار و ازخودگذشتگی برافروختهشده در آن سالهای سخت، الهامبخش ما در نبردی جدید است. همان روحیه جهادی که دیروز در صحنههای عملیات و بیمارستانهای صحرایی میدرخشید، امروز در میدان مبارزه با بیماریها و توسعه سلامت عمومی تجلی یافته است.
تجاوز وحشیانه رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، بار دیگر عزت، غیرت و دلاوری کادر درمان را در معرض آزمونی سخت قرار داد. پزشکان، پرستاران و سایر فعالان حوزه سلامت در اقصی نقاط کشور همانند دلاوران دوران جنگ تحمیلی پای کار خدمت به آسیب دیدگان ایستادند و حماسهآفرینی کردند و ایثار آنان، ادامه همان راهی است که شهدای والامقام سلامت ما آغازگر آن بودند.
ما در سازمان بسیج جامعه پزشکی، خود را وامدار این میراث گرانقدر میدانیم و پاسداری از آرمانهای شهدای دفاع مقدس و سلامت را ادامهدهنده مسیر پرافتخار آنان میدانیم.
یاد و خاطره همه شهدای سلامت، به ویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر رژیم غاصب صهیونیستی را گرامی میداریم و برای تمام کادر درمانی که در هر نقطه از جهان بویژه در نوار غزه که این روزها بدون لحظهای توقف به مداوای مجروحین حملات وحشیانه رژیم کودک کش صهیونی مشغولاند، آرزوی توفیق، سلامتی و نصرت الهی داریم.
