مسجد باید به جایگاه واقعی خود در جامعه بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قرچک، با تأکید بر اهمیت جایگاه مسجد در جامعه، گفت: مسجد خانه همه مردم است اما متأسفانه هنوز به میزان شایسته‌ای به این جایگاه توجه نشده و مسیرهای نادرستی در این زمینه طی شده است. اگر تمامی ارکان مسجد به درستی دیده شود، مساجد ما بی‌شک به مساجدی در تراز انقلاب اسلامی تبدیل خواهند شد.

اسماعیلی، پس از دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، افزود: بالاترین مرتبه تقوا آن است که انسان بتواند دیگران را از جهل و تاریکی نجات دهد و جامعه را به سمت حیات معقول و کمال هدایت کند.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمن در ترویج تفکری که دین را عامل عقب‌ماندگی معرفی می‌کند، اظهار داشت: این تفکر در حقیقت بازتاب همان نگاه بنی‌عباسیان است، دین اسلام همواره عامل رشد و تعالی انسان‌ها بوده و انسان‌های متدین در مسیر طبیعی خود به اسلام ناب می‌رسند.

امام جمعه قرچک تأکید کرد: باید بر محور اسلام ناب و اصیل استوار باشیم و از هر اندیشه‌ای که برخلاف عقل و فطرت انسانی است، فاصله بگیریم. عزت انسانی باید محور حرکت ما باشد و اجازه نفوذ به تفکرات انحرافی داده نشود.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد حاکمان ستمگر جهان گفت: رژیم کودک‌کش اسرائیل به رهبری نتانیاهو نمونه‌ای از حاکمان ظالم است که باید با آن‌ها برخورد قاطع صورت گیرد.

اسماعیلی ضمن گرامیداشت هفته دولت، این ایام را یادآور تربیت مدیران مخلص و جهادی دانست و خاطرنشان کرد: طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، اداره کشور باید بر پایه دین پیامبر اکرم (ص) و با حضور مدیران جهادی باشد و در انتصابات نیز باید نهایت دقت لحاظ شود.