پیروزی پرگل دختران هندبال ایران برابر قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران در چهارمین و آخرین بازی مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا مقابل تیم قزقیزستان به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۱۲-۷۷ به یک پیروزی پرگُل رسید تا این مرحله را با پیروزی به اتمام برساند.
تیم ملی کشورمان با این پیروزی جمع امتیازات خود را با کسب دو برد ارزشمند مقابل قزاقستان و قرقیزستان به ۴ امتیاز رساند.
حریف دختران ملیپوش کشورمان در مرحله بعدی در پایان مسابقات امروز مشخص میشود. دور بعدی مسابقات با پایان مرحله مقدماتی از روز سهشنبه، ۴ شهریور، آغاز خواهد شد.
هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا که از ۲۹ مرداد به میزبانی ازبکستان آغاز شده، ۷ شهریور با برگزاری مسابقات ردهبندی و فینال به کار خود پایان میدهد.
