۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

پیروزی پرگل دختران هندبال ایران برابر قرقیزستان

ملی‌پوشان جوان دختر کشورمان مرحله مقدماتی جام هجدهم قهرمانی جوانان آسیا را با یک پیروزی پرگل به پایان رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران در چهارمین و آخرین بازی مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا مقابل تیم قزقیزستان به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۱۲-۷۷ به یک پیروزی پرگُل رسید تا این مرحله را با پیروزی به اتمام برساند.

تیم ملی کشورمان با این پیروزی جمع امتیازات خود را با کسب دو برد ارزشمند مقابل قزاقستان و قرقیزستان به ۴ امتیاز رساند.

حریف دختران ملی‌پوش کشورمان در مرحله بعدی در پایان مسابقات امروز مشخص می‌شود. دور بعدی مسابقات با پایان مرحله مقدماتی از روز سه‌شنبه، ۴ شهریور، آغاز خواهد شد.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا که از ۲۹ مرداد به میزبانی ازبکستان آغاز شده، ۷ شهریور با برگزاری مسابقات رده‌بندی و فینال به کار خود پایان می‌دهد.

