برتری پر گل تیم هندبال دختران ایران برابر هنگ کنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران که با دو پیروزی ارزشمند و ماندگار در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا و کسب ۴ امتیاز بهعنوان تیم سوم گروه B به مرحله اصلی این رقابتها صعود کرده است، ساعتی پیش در پنجمین بازی خود در هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا مقابل هنگکنگ به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۳۹-۲۰ به یک پیروزی پرگل رسید.
ملیپوشان دختر کشورمان نیمه نخست این دیدار را نیز با نتیجه ۲۰-۱۰ به سود خود رقم زدند. پیش از این دیدار هند مقابل قزاقستان با نتیجه ۳۳ – ۳۴ به برتری رسید. بنابراین دو تیم ایران و هند باید برای کسب رده پنجم جام هجدهم روبروی هم صفآرایی کنند.
این دیدار روز جمعه، ۷ شهریور و از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت کشورمان برگزار میشود.
آسمان بدوی، بازیکن و کاپیتان تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران در پایان بازی با هنگکنگ در هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا که با پیروزی ۲۰-۳۹ ملیپوشان کشورمان همراه بود، یکبار دیگر به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد.
آسمان بدوی پیش از این در دیدار با قرقیزستان هم که با پیروزی پرگل ۱۲ -۷۷ تیم ملی کشورمان همراه بود، عنوان برترین بازیکن زمین را به نام خود زده بود.
در دیگر دیدارهای امروز و در مرحله نیمه نهایی ژاپن، چین را پیش رو دارد و چین تایپه باید مقابل کرهجنوبی به میدان برود.
هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا روز جمعه با برگزاری دیدارهای ردهبندی و فینال به کار خود پایان میدهد.
