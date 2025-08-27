  1. ورزش
  2. توپ و تور
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

برتری پر گل تیم هندبال دختران ایران برابر هنگ کنگ

برتری پر گل تیم هندبال دختران ایران برابر هنگ کنگ

تیم ملی‌ هندبال جوانان دختر ایران با پیروزی پرگل برابر هنگ‌کنگ حریف هند برای کسب رده پنجم جام هجدهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران که با دو پیروزی ارزشمند و ماندگار در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا و کسب ۴ امتیاز به‌عنوان تیم سوم گروه B به مرحله اصلی این رقابت‌ها صعود کرده است، ساعتی پیش در پنجمین بازی خود در هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا مقابل هنگ‌کنگ به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۳۹-۲۰ به یک پیروزی پرگل رسید.

ملی‌پوشان دختر کشورمان نیمه نخست این دیدار را نیز با نتیجه ۲۰-۱۰ به سود خود رقم زدند. پیش از این دیدار هند مقابل قزاقستان با نتیجه ۳۳ – ۳۴ به برتری رسید. بنابراین دو تیم ایران و هند باید برای کسب رده پنجم جام هجدهم روبروی هم صف‌آرایی کنند.

این دیدار روز جمعه، ۷ شهریور و از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت کشورمان برگزار می‌شود.

آسمان بدوی، بازیکن و کاپیتان تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران در پایان بازی با هنگ‌کنگ در هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا که با پیروزی ۲۰-۳۹ ملی‌پوشان کشورمان همراه بود، یکبار دیگر به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد.

آسمان بدوی پیش از این در دیدار با قرقیزستان هم که با پیروزی پرگل ۱۲ -۷۷ تیم ملی کشورمان همراه بود، عنوان برترین بازیکن زمین را به نام خود زده بود.

در دیگر دیدارهای امروز و در مرحله نیمه نهایی ژاپن، چین را پیش رو دارد و چین تایپه باید مقابل کره‌جنوبی به میدان برود.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا روز جمعه با برگزاری دیدارهای رده‌بندی و فینال به کار خود پایان می‌دهد.

کد خبر 6572367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها