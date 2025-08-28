هند حریف تیم هندبال دختران ایران برای پنجمی آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا فردا جمعه هفتم شهریورماه با برگزاری مسابقات نهایی به کار خود پایان می دهد. تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران که روز گذشته با پیروزی مقابل هنگکنگ در پنجمین بازی خود در مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا، به دیدار نهایی برای کسب عنوان پنجم این دوره از رقابت ها رسیده است فردا در آخرین دیدار خود باید به مصاف تیم هند برود.
هند با کسب یک مدال طلا در سال ۲۰۲۲ پس از کرهجنوبی در رده دوم پرافتخارترین تیمهای قاره کهن قرار دارد، این تیم در شش دوره حضور در این مسابقات دو عنوان پنجمی، یک مقام هفتم، هشتم و نهم نیز کسب کرده است. این تیم که در جام هجدهم در گروه A قرار داشت در مرحله مقدماتی از چین و چینتایپه شکست خورد اما مقابل هنگ کنگ ۲۵ -۳۹ پیروز شد. در ادامه نیز هند با شکست قزاقستان حریف ایران در این مرحله شد.
ملیپوشان دختر کشورمان نیز که با نایب قهرمانی در مسابقات سال ۲۰۲۲ در رده هفتم جدول مدالی آسیا قرار دارند، در حالی به مصاف هند میروند که دو پیروزی مقابل قزاقستان و قرقیزستان در مرحله مقدماتی این دوره کسب کردند و در ادامه با پیروزی برابر هنگکنگ حریف هند شدند. دیدار ردهبندی برای کسب عنوان پنجم جام هجدهم روز جمعه، هفتتم شهریورماه از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت کشورمان برگزار میشود.
هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از ۲۹ مردادماه به میزبانی شهر تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز و فردا جمعه با برگزاری دیدارهای ردهبندی و فینال به کار خود پایان میدهد.
نظر شما