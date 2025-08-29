  1. ورزش
پایان کار تیم هندبال دختران ایران در آسیا با کسب عنوان ششم

تیم ملی هندبال دختران ایران با شکست برابر تیم هندوستان با کسب عنوان ششم به کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه هفتم شهریورماه و در آخرین روز از هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال دختران جوان آسیا در تاشکند ازبکستان، تیم ملی هندبال دختران کشورمان برای کسب عنوان پنجم و ششمی به مصاف تیم هندوستان رفت و با توقف برابر این تیم به عنوان ششمی آسیا بسنده کرد. تیم هندبال دختران کشورمان در این دیدار نزدیک تنها با یک اختلاف گل و با نتیجه ۲۲ بر ۲۱ برابر تیم هندوستان باخت تا با این شکست به عنوان ششم آسیا برسد.

ملی پوشان ایران در مرحله مقدماتی این بازیها دو پیروزی برابر تیم های قرقیزستان و قزاقستان و دو شکست برابر تیم های رده اول آسیا ژاپن و کره جنوبی را کسب کردند. این تیم در مرحله دوم بازیها برابر تیم هنگ کنگ پیروز شد تا برای کسب عنوان پنجم و ششمی تلاش کند. در نهایت هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی دختران آسیا برای تیم ایران با کسب رتبه ششم به پایان رسید.

امروز جمعه هفتم شهریورماه و در روز پایانی این رقابت ها، تیم ژاپن و کره جنوبی در فینال برای کسب مدال طلا و نقره و دو تیم چین و چین تایپه در دیدار رده بندی به مصاف هم خواهند رفت.

