https://mehrnews.com/x38Qxn ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹ کد خبر 6567977 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹ بازدید رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد از مواکب خیابان امام رضا(ع) مشهد - حسین مصلایی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد از مواکب خیابان امام رضا(ع) بازدید کرد. دریافت 16 MB فیلم: عاطفه وفاییان کد خبر 6567977 کپی شد برچسبها مشهد ایران امام رضا(ع) دهه پایانی ماه صفر موکب
