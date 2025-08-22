  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

بازدید رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد از مواکب خیابان امام رضا(ع)

بازدید رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد از مواکب خیابان امام رضا(ع)

مشهد - حسین مصلایی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد از مواکب خیابان امام رضا(ع) بازدید کرد.

دریافت 16 MB

فیلم: عاطفه وفاییان

کد خبر 6567977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها